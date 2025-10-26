El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de tres de las cuatro fachadas del palacete de 1845 que se debían mantener y que fueron derribadas. E. C.

Un juzgado de Getxo reactiva la investigación del 'caso palacete' un año después

La jueza emite un auto en el que prorroga seis meses más la instrucción para que no prescriba y pide declarar a cuatro personas investigadas

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:19

Comenta

Un año después de que la Fiscalía incoase diligencias previas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo reactiva el caso del derribo del palacete ... protegido de Algorta. El hecho generó un profundo malestar ciudadano y político por la implicación de dos concejales del PNV en la cooperativa que tiró el edificio para construir 12 pisos de lujo. A punto de prescribir –la Ley de Enjuiciamiento Criminal estima un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa–, la jueza destina otros seis meses más para conocer si hubo un presunto delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 321 del Código Penal. Está castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, una multa de doce a veinticuatro meses, y una inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cinco años. El tribunal podría llegar a ordenar la reconstrucción o restauración de la obra. (En el último año ha cambiado hasta en tres ocasiones el titular del juzgado).

