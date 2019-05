Los jubilados de Romo se movilizan para defender la Nagusien Etxea Imagen de una de las concentraciones de protesta convocadas por los jubilados. / E. C. Llevarán a cabo una concentración lúdica de protesta mañana en la plaza de la Estación de Las Arenas TXEMA IZAGIRRE GETXO. Viernes, 3 mayo 2019, 21:57

Los jubilados de Romo reclamarán mañana un centro de día y que el edificio del Nagusien Etxea del barrio se deje en pie. La movilización lúdica empezará a las once de la mañana, en la plaza de La Estación de Las Arenas, donde colocarán pancartas y paneles explicativos en los que expondrán los argumentos para demostrar que su petición es razonable. Además, organizarán una mesa redonda para escuchar la versión de todos los partidos sobre sus planes para el barrio.

La iniciativa arrancará a las once de la mañana en el Ibar Nagusien, en la calle Lope de Vega, donde los jubilados cogerán la mesa de la rana y las fichas para jugar en plena concentración reivindicativa. No quieren que prevalezca la posición del equipo de gobierno -formado por PNV y PSE- que han apoyado el derribo de esos edificios para construir en su lugar pisos de protección oficial. No obstante, el nuevo grupo socialista que se presenta a las elecciones se ha desmarcado de esa línea. Así, la candidata a la Alcaldía, Carmen Díaz, apoya mantener los edificios principales de la Nagusien, el Aula y el Euskaltegi, así como construir apartamentos sociales, un garaje subterráneo, y renovarlos respetando su arquitectura, sin parar la actividad del Hogar del Jubilado.

Tal y como explicó el presidente de la Junta Directiva actual, Rafa Martín, desplegarán unos paneles explicativos en los que comparan Getxo con otros municipios. «Barakaldo, con algo más de 100.000 habitantes, tiene ocho hogares del jubilado; Leioa, con unos 30.000, tiene cuatro», explica. La comparativa es que en Getxo solo están los dos de Romo -en la RKE y en Lope de Vega- y «un pequeño local para los jubilados de Algorta». Martín defiende que se mantenga el servicio que hoy se sostiene en la Kultur de Romo por el esfuerzo de voluntarios jubilados.

Una de sus principales peticiones es un centro integral de día. «No queremos un aparcadero de viejos», lanza Martín. Su petición implica disponer de cuestiones como teleasistencia y apoyo, asistencia dental y sexológica, terapia multisensorial, dietética y nutrición, unidades de demencia y ortogeriatría, entre otros muchos, que incluyen el servicio de cuidadores de las personas mayores.

Zona exterior

Defienden que aquí disponen «de más espacio» y tienen «una zona exterior ajardinada de la que disfrutan durante los días soleados». Una razón más para oponerse al traslado de la sede a la tercera planta de la Kultur Etxea de Romo. Entre otras cuestiones, porque allí no disponen de un espacio exterior como el de Lope de Vega.

La comparación que realizan es que, en la RKE una persona pasa a «estar dependiente, pasivo, indolente, viejo y tutelar». Mientras, en la Nagusien defienden que se puede «hacer independiente, activo, creativo, mayor, con empoderamiento y capacidad de autogestión». Además, para el 16 de mayo han organizado otra 'Mesa de partidos', a la que están todas las fuerzas políticas para contar los planes que tienen para Romo . El acto tendrá lugar en la Ibar Nagusien, a las 18.00 horas.