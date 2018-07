Los jubilados de Romo abrirán las fiestas con la lectura del pregón Los mayores estuvieron 20 días encerrados esta primavera. / P. U. «Nuestros mayores nos han vuelto a enseñar que nunca hay que darse por vencido», defiende la comisión que organiza las celebraciones TXEMA IZAGIRRE GETXO. Martes, 17 julio 2018, 02:00

A los jubilados de Romo les corresponderá el protagonismo del arranque de las fiestas del barrio el 1 de agosto. Dos componentes de la Junta Directiva del Nagusien leerán el mensaje del pregón a las 19:30 horas. Estas personas son partidarias de mantener la sede en la que llevan décadas, en contra del traslado a las nuevas dependencias de la tercera planta de la Kultur Etxea de Romo que defiende el equipo de gobierno, integrado por PNV y PSE. La propuesta de los responsables municipales es derribar este edificio histórico y el cercano de la vieja Aula de Cultura para construir en su lugar pisos protegidos.

El tira y afloja que han mantenido los mayores en defensa de su sede tradicional persiste. Se sucedieron de protestas a movilizaciones y hasta un encierro en la sede de la calle Lope de Vega, donde las instalaciones se mantienen abiertas gracias a que al esfuerzo de los pensionistas.

El propio programa de mano de las Erromoko Jaiak recuerda que el actual «ha sido un año de reivindicaciones y lucha; un año ante el que hemos sido uno ante las injusticias; un año en el que nuestro mayores nos han vuelto a enseñar que nunca hay que darse por vencido ni perder la esperanza en las cosas que creemos». Un mensaje que carga de razones a los jubilados finalizan otorgándoles el honor de ser ellos quienes abran los festejos que arrancarán el primero de agosto.

Así que la noticia de ser los escogidos para el pregón ha sido muy bien acogida por sus protagonistas, que han ido recabando apoyos poco a poco de muchos lados. Desde todos los partidos de la oposición -PP, Guk, EH Bildu y Ciudadanos- a los sindicatos con representación municipal. Los primeros en cerrar filas fueron la propia asociación del barrio y la Plataforma Antiderribo de Romo.

«Son cosas muy importantes para la gente mayor, aunque parezcan pequeñas», destaca José Mari Murillo, portavoz de los jubilados, quien resalta que el gesto viene a confirmar sus reivindicaciones. «Que la comisión haya pensado en nosotros es muy importante, porque es otra demostración de que nuestras protestas no son cosa de cuatro viejos que se han aferrado a costumbres ancestrales, sino que son un sentir general del barrio».

Para Murillo, les ceden la palabra para abrir las fiestas «porque se han dado cuenta de que defendemos la esencia del barrio». Está claro que estos festejos están muy enraizados en una barriada con pasado obrero. Las diferencias con otros festejos se notan en esa originalidad que se persigue cada año, en la esencia participativa que siempre han buscado desde la comisión. Pero su repercusión exterior es tremenda y son un foco de atracción para personas residentes en todo el Gran Bilbao y de la comarca de Mungialdea. «Son unas fiestas de muchísimo peso en la comarca», remarcan desde el Nagusien.

Aunque el protagonismo en los festejos no cesa ahí. El año pasado la comida de los mayores se dio por primera vez fuera del Nagusien, pero en 2018 vuelve al mismo escenario de la histórica sede. Solo podrán disfrutar del ágape del 3 de agosto al mediodía quienes tengan más de 75 años. Eso excluye a todos los miembros de la actual Junta Directiva, que no llegan a esa edad. No obstante, estas personas ayudarán a cocinar. Y lo harán «encantados junto a los chavales de la comisión de fiestas».