El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las más de 10.000 armas incautadas en la armería de Getxo, durante la presentación en el hangar del cuartel de Basauri. Iñaki Andrés

Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo

La acusación contra el hombre que regentaba el negocio y su hija de liderar una red internacional de tráfico de armas fue archivada

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Un juzgado de instrucción de Getxo mantiene como investigados a dos agentes de la Policía Nacional por acusación falsa contra los dueños de la armería ... Cantábrico Militaria en una operación que se saldó con la incautación de 10.000 armas inutilizadas, en enero de 2017. Pese a las graves imputaciones, que situaban al hombre que regentaba el negocio, Jesús Prieto, y a su hija Amaia como los cabecillas de una red de tráfico internacional de armamento que suministraba piezas a grupos terroristas, un juzgado archivó la causa cinco años después, en julio de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo

Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo