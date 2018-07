Ingresa en prisión el hombre que agredió sexualmente a dos mujeres en las fiestas de Plentzia en 2016 Cientos de personas condenaron la doble agresión sexual registrada en Plentzia en 2016. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Colectivos feministas han convocado el viernes una concentración para arropar a las víctimas y rechazar los ataques machistas PATRICK ORTIZ PLENTZIA. Miércoles, 18 julio 2018, 02:00

Ningún vecino de Plentzia olvidará lo que ocurrió hace dos años en las fiestas de San Antolín, las más concurridas del pueblo, cuando un getxotarra de 23 años agredió sexualmente a dos mujeres de 18 y 33 en apenas dos horas en una zona céntrica durante la noche. Desde ayer, este hombre cumple una condena de dos años en prisión por delitos de agresión y abuso sexual.

Pero eso no ha conseguido acabar con la necesidad de repetir hasta la saciedad que no es no, también en fiestas. Por esta razón, de cara a las festividades de la Magdalena, que se celebran este fin de semana, la comisión de fiestas del Ayuntamiento y los movimientos feministas de Plentzia y Gorliz convocaron ayer una concentración en rechazo a estos actos que tendrá lugar este viernes a las ocho de la tarde en la Plaza del Astillero, frente al Consistorio.

El llamamiento a la concentración tiene tres motivos: el primero, mostrar solidaridad con las víctimas de las agresiones; el segundo, reivindicar un espacio libre de estas lacras machistas durante las fiestas; y finalmente, como explica Haizea Agiriano, concejala de Igualdad, «demostrar que Plentzia responde ante este tipo de agresiones, ya que ante estas dos denuncias el Ayuntamiento proporcionó asistencia y abogados a las denunciantes.

Cabe recordar que desde 2015 las fiestas de Plentzia cuentan, además, con un protocolo contra agresiones sexistas que permite un mayor acompañamiento a todas aquellas mujeres que sean víctimas de este tipo de delitos.

Han sido muchos los grupos y asociaciones que han mostrado su apoyo públicamente hacia esta concentración, entre los que figuran algunos como Ongi Etorri Errefuxiatuak, la Sociedad Deportiva Plentzia, el equipo de piragüismo de la localidad, el gaztetxe Danontzat o incluso la asociación cultural Itas-Eder.