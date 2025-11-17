Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría

Un incendio en la fábrica Befesa de Erandio ha provocado una enorme humareda por toda la Ría. El fuego se ha desatado este lunes poco ... después de las 7.30 horas en el interior de la planta, que se encuentra en el punto de mira por su actividad supuestamente contaminante.

En concreto, el incendio se ha originado en una tolva con distintos productos en su interior. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, no se han producido daños personales de gravedad pero se ha solicitado una ambulancia para atender a una persona por inhalación de humo.

Un portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia ha confirmado que el fuego todavía no ha quedado extinguido. Está controlado, pero «llevará un tiempo» sofocarlo por las características de los materiales quemados. Un retén de los Bomberos de Artaza se encuentra en estos momentos realizando labores de refrigeración hasta que los productos que han ardido se consuman por sí solos.

1 /

Se trata de una empresa, dedicada a la fabricación de aluminio, que acumula varias denuncias por posibles delitos ambientales y contra la salud pública. Los vecinos de la zona -está ubicada en Asua- vienen denunciando desde hace años la presencia de metales tóxicos en el aire de la zona tras los análisis del polvo oscuro que se acumula en sus hogares.

Mediciones

De hecho, debido a este incendio, que según algunos vecinos del entorno ha llegado hasta El Abra, técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco se han personado en la planta para realizar tomas de niveles y medir si la nube de humo que se ha generado arroja valores de toxicidad superiores a los permitidos.

Befesa es una multinacional especializada en la gestión integral de residuos industriales y lleva a cabo procesos de reciclaje de los residuos resultantes en la producción de acero y aluminio secundarios. Los residentes del entorno han dvertido en varias ocasiones de la aparición de estas micropartículas sobre sus viviendas y vehículos, que «se hacen visibles con determinadas condiciones meteorológicas y siempre aparecen coincidiendo con episodios de malos olores y fuertes emisiones».

La asociación vecinal ha calificado de «alarmante» la nube de humo que ha generado el incendio y que ha afectado «a buena parte de los núcleos de población de Erandio».

«Lo peor de todo ha sido la total desinformación y la ausencia de medidas de aviso y protección a una población expuesta a una densa nube contaminante de origen en un horno que produce emisiones peligrosas para la salud», ha denunciado la plataforma, que asegura que «los niveles de contaminación en forma de partículas tóxicas han llegado a niveles de riesgo para la salud de la población». Asimismo, han instado al juzgado a «comunicar las importantes irregularidades detectadas en la investigación», que ya dura un año.