El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría

Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría

Técnicos del Gobierno vasco han acudido a la fábrica Befesa, en el punto de mira por su actividad contaminante, para medir los niveles de polución

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

Un incendio en la fábrica Befesa de Erandio ha provocado una enorme humareda por toda la Ría. El fuego se ha desatado este lunes poco ... después de las 7.30 horas en el interior de la planta, que se encuentra en el punto de mira por su actividad supuestamente contaminante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  9. 9 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»
  10. 10

    De la casa de goma a la casa fantasma. El Bilbao perdido de Jon Uriarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría