La Ikastola Goikolanda estrena un gimnasio que compartirá con los vecinos de Erandio

El gimnasio de la Ikastola Goikolanda, en el barrio de Erandio Goikoa, ha pasado de ser un anhelo de la comunidad escolar a convertirse en una realidad. El Gobierno vasco ha llevado a cabo la obra tras el compromiso municipal de ceder la parcela donde se ha erigido la edificación. Con una superficie construida de 480 metros cuadrados, en su interior cuenta con una cancha de 336 metros cuadrados, dos almacenes, cinco vestuarios –dos de ellos adapatados–.

Las instalaciones se han concebido no sólo para que el alumnado desarrolle sus actividades, sino que en momentos puntuales podrán ser utilizadas por los vecinos. En caso de lluvia, por ejemplo, podrá albergar bajo su cubierta mercadillos solidarios u otros eventos socioculturales.

Cabe recordarr que los patios de los colegios ya no son zonas de uso exclusivo para los estudiantes. De hecho el Ayuntamiento lleva algunos años poniendo a disposición de la ciudadanía estos edificios con el objetivo de generar más espacios para el ocio, el juego y el disfrute de la infancia y adolescencia del municipio.

