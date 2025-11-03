Un herido al salirse de la calzada un coche en la rotonda de Artaza El accidente ha obligado a cortar el tráfico por el carril interno de la glorieta

Una persona ha tenido que ser atendida después de sufrir un accidente este lunes en la BI-637, a la altura de la rotonda de Artaza, según informan desde la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco. El siniestro se ha producido poco antes de las 17.00 horas, cuando un vehículo se ha salido de la calzada y ha quedado completamente volcado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Tráfico así como asistencias sanitarias y unidades del servicio de Bomberos de Bizkaia. Como consecuencia del accidente, se ha tenido que cortar el carril interior de la glorieta, lo que genera retenciones en la zona.

