Un herido al salirse de la calzada un coche en la rotonda de Artaza
El accidente ha obligado a cortar el tráfico por el carril interno de la glorieta
H. R.
Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:14
Una persona ha tenido que ser atendida después de sufrir un accidente este lunes en la BI-637, a la altura de la rotonda de Artaza, según informan desde la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco. El siniestro se ha producido poco antes de las 17.00 horas, cuando un vehículo se ha salido de la calzada y ha quedado completamente volcado.
Accidente de tráfico, vehículo volcado, Bi637 #Leioa #Bomberos en camino— Bomberos y Bomberas Bizkaia (@BomberosBizkaia) November 3, 2025
Trafiko istripua, kotxe bat iraulita, Bi637 Leioan #Sujiltzaileak bidean@trafikoaEJGV pic.twitter.com/2lYeNpHqoO
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Tráfico así como asistencias sanitarias y unidades del servicio de Bomberos de Bizkaia. Como consecuencia del accidente, se ha tenido que cortar el carril interior de la glorieta, lo que genera retenciones en la zona.