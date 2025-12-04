Hallan un cachalote varado en la playa de Sopela
El cetáceo, que presentaba heridas, murió en la orilla y fue trasladado a la Estación Marina de Plentzia para su necropsia
Sopela
Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:07
Vecinos que paseaban por la playa de Atxabiribil, en Sopela, se sorprendieron el miércoles por la tarde al encontrar un cachalote pigmeo varado en el ... arenal, justo bajo el local de hostelería El Peñón. Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia. El ejemplar, que aún se encontraba con vida, presentaba un mal estado de salud con heridas en su cuerpo.
El aviso se registró a las 17.30 horas a través de SOS Deiak, después de que la Policía Municipal confirmara la presencia del animal en la orilla. Ante la situación, que debe ser manejada por expertos, técnicos de la Estación Marina de Plentzia (PiE UPV/EHU) y de la red de varamientos de Euskadi, SAREUS, se desplazaron al lugar para evaluar su estado.
Según explica Denis Benito, investigador del PIE y coordinador de la red, el cetáceo —de algo más de dos metros y unos 165 kilos de peso— se encontraba ya muy deteriorado y la mar estaba especialmente revuelta, por lo que la reintroducción no resultó viable. La criatura marina murió poco después en el mismo lugar.
El cuerpo fue trasladado posteriormente a las instalaciones de la Estación Marina para realizarle una necropsia. El objetivo es determinar las causas del varamiento y recopilar muestras biológicas que permitan estudiar posibles enfermedades, lesiones microscópicas o la presencia de patógenos.
«A simple vista presentaba heridas compatibles con golpes contra las rocas y la arena lo que es normal en casos de este tipo, pero habrá que esperar a los resultados», señala Benito. Entre las hipótesis habituales figuran procesos de agotamiento vinculados a enfermedades naturales, aunque tampoco se descartan otros factores, como la ingesta de plásticos u otras interacciones humanas.
