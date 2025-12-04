El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El animal llegó vivo a la playa con heridas graves.

El animal llegó vivo a la playa con heridas graves. E. C.

Hallan un cachalote varado en la playa de Sopela

El cetáceo, que presentaba heridas, murió en la orilla y fue trasladado a la Estación Marina de Plentzia para su necropsia

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:07

Comenta

Vecinos que paseaban por la playa de Atxabiribil, en Sopela, se sorprendieron el miércoles por la tarde al encontrar un cachalote pigmeo varado en el ... arenal, justo bajo el local de hostelería El Peñón. Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia. El ejemplar, que aún se encontraba con vida, presentaba un mal estado de salud con heridas en su cuerpo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hallan un cachalote varado en la playa de Sopela