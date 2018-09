Gorliz valora presentar una queja ante Educación por suprimir el transporte escolar a los niños de 2 años Una pancarta de protesta junto a la parada del bus en Gorliz. / E. C. El Ayuntamiento acuerda solicitar información al colegio antes de determinar qué pasos dar respecto a la situación que afecta a varias familias del pueblo T. BASTERRA GORLIZ. Sábado, 29 septiembre 2018, 02:00

La problemática que afecta a media docena de familias en Gorliz, y a muchas decenas en Bizkaia, fue analizada el jueves por el pleno municipal de este ayuntamiento. Sus hijos de 2 años se han visto afectados por la decisión del Gobierno vasco de hacer efectivo ahora un decreto aprobado en mayo de 2015 por el que estos pequeños dejan de tener derecho a utilizar el transporte escolar. Se trata de un curso que no forma parte de la educación obligatoria. Fuentes del Ejecutivo autonómico apuntan que la medida se debe a cuestiones de seguridad, ya que no está garantizado que los pequeños dispongan de sillas homologadas y sujeciones ajustadas a su peso y edad. Y han dejado la pelota en el tejado de los colegios. Y es que según comentaba en el pleno Jose Martínez, concejal de EH Bildu en Gorliz, han trasladado a los directores de los centros públicos la decisión de que los autobuses recojan a estos niños, y que de hacerlo, sea «bajo su responsabilidad». Por contra en los centros concertados no se ha puesto inconveniente a estos niños para viajar en autobús escolar.

Precisamente fue este edil de Bildu el que puso sobre la mesa la situación que afecta a estos niños y sus familias. Destacó que cuando realizaron la matrícula la opción de bus escolar figuraba en ella. Y recordó que en 2015, cuando se aprobó este decreto, ante la preocupación de que también pudiese afectar «a los alumnos de 3º y 4º de la ESO» el Ayuntamiento de Gorliz envió una queja a Educación y apoyó la recogida de firmas puesta entonces en marcha por los padres.

Desde EH Bildu proponen repetir aquellos pasos y presentar un escrito al Gobierno vasco en el que le reclamen que «permita el uso del transporte escolar a estos niños, como se hizo en cursos anteriores». Desde los partidos del equipo de gobierno de Gorliz (PNV e Independientes) mostraron interés por la situación que afecta a estas familias. La alcaldesa, Arantza Etxebarria, avanzó que se pondrían en contacto con el colegio de Gorliz para conocer más datos sobre la circular que les ha enviado Educación y analizar el decreto aplicado para conocer qué pasos puede dar el Ayuntamiento y ver si procede presentar una queja ante este departamento.