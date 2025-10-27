Gorliz pedirá ser zona tensionada al subir un 23% los pisos en los últimos cinco años

El precio de compraventa de vivienda en Gorliz ha crecido un 23,6% en los últimos cinco años –uno de los incrementos más altos de ... Euskadi–, y el alquiler ha subido un 6,2% en ese mismo periodo. Este encarecimiento del mercado inmobiliario y la presión del turismo en la costa vizcaína son factores determinantes por los que el municipio ha comenzado el proceso para ser declarado zona de tensionada. Conseguir esa designación permitirá a la localidad disponer de más competencias para la regulación del alquiler y una mayor inversión en pisos protegidos, incluso acceder a subvenciones específicas.

El Consistorio ha contratado ya a la empresa encargada de elaborar el diagnóstico que analizará la situación actual del parque residencial y servirá de base para una memoria justificativa. Posteriormente, se diseñará un plan de acción con el objetivo de lograr un mercado más equilibrado y asequible. «La medida no busca una reducción drástica de los precios de arrendamiento sino proteger los intereses tanto de los inquilinos como de los propietarios», aclaran portavoces del Ejecutivo local.

La decisión se produce tras el informe publicado el pasado mayo por el Departamento de Vivienda, que incluyó Gorliz –junto a Derio, Lekeitio, Elorrio, Ermua y Sopela– entre los municipios que podrían solicitar esa declaración si lo quisieran. Son zonas que cumplían con al menos uno de los dos requisitos que marca la Ley de Vivienda para intervenir. En este caso, que las casas se hayan encarecido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC.

La preocupación por la escasez de hogares habituales no es nueva en la villa. En verano, se suspendió la concesión de licencias para los alojamientos vacacionales con el objetivo de «evitar que este modelo esporádico sea incompatible con la vida cotidiana». La medida permanecerá en vigor –por lo menos un año– hasta que se elabore y apruebe El Plan Especial de Ordenación Urbana. La Administración justificó la medida debido a un «desequilibrio creciente entre la oferta disponible y la demanda real», especialmente en lo que respecta al alquiler de larga duración. El diagnóstico es contundente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad cuenta con 4.552 viviendas de las que 2.374 son no principales.

La presión residencial se extiende a otros municipios de la Margen Derecha. Sopela, por ejemplo, inició en junio también los trámites para ser declarada zona tensionada tras constatar el alza del 12% en los arrendamientos en un lustro. Mientras que Plentzia ha recurrido a las asociaciones de vecinos para que cambien los estatutos de las comunidades y pongan freno a la expansión de los pisos turísticos.