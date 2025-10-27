El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 2.300 de las 4.552 viviendas de Gorliz son no principales. E. C.

Gorliz pedirá ser zona tensionada al subir un 23% los pisos en los últimos cinco años

El municipio comienza los trámites ante el Gobierno vasco para poner tope a los alquileres y garantizar el acceso a la vivienda

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:00

Comenta

El precio de compraventa de vivienda en Gorliz ha crecido un 23,6% en los últimos cinco años –uno de los incrementos más altos de ... Euskadi–, y el alquiler ha subido un 6,2% en ese mismo periodo. Este encarecimiento del mercado inmobiliario y la presión del turismo en la costa vizcaína son factores determinantes por los que el municipio ha comenzado el proceso para ser declarado zona de tensionada. Conseguir esa designación permitirá a la localidad disponer de más competencias para la regulación del alquiler y una mayor inversión en pisos protegidos, incluso acceder a subvenciones específicas.

