Gorliz convertirá la antigua Casa de Cultura en una biblioteca con espacios para niños y familias

Los vecinos de Gorliz estrenarán una nueva biblioteca municipal en 2026, tras la completa renovación de la actual Casa de Cultura. El proyecto, recientemente presentado, contempla una transformación integral del interior del edificio para convertirlo en un espacio «moderno, accesible y funcional» con zonas diferenciadas para la lectura, el estudio y la realización de actividades culturales.

La intervención mantendrá la estructura original del inmueble, pero renovará por completo su distribución, acabados y mobiliario. La futura biblioteca aspira a ser un punto de encuentro para personas de todas las edades, con espacios específicos pensados tanto para el público infantil como para estudiantes, familias o usuarios interesados en la programación cultural de la localidad.

Una de las principales novedades será la adecuación de la infraestructura a la normativa de accesibilidad. Hasta ahora, la Casa de Cultura no cuenta con recorridos ni aseos adaptados a personas con movilidad reducida. Con esta reforma, se garantizará que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de las instalaciones. «La inclusión es uno de los ejes fundamentales del proyecto», señalan fuentes municipales.

El próximo espacio se distribuirá en tres alturas. La planta baja acogerá una zona de estudio con acceso independiente, abierta los 365 días del año, lo que permitirá su uso incluso fuera del horario habitual. Incluirá también un aula polivalente para talleres y eventos propuestos desde el área de Cultura. Por su parte, la primera planta estará orientada a las familias y al público infantil. Allí se habilitarán rincones para el juego y el aprendizaje, además de salas para llevar a cabo encuentros, talleres y charlas de pequeño formato. En cambio, la última planta se reservará exclusivamente para la lectura en un entorno silencioso y tranquilo.

Esta transformación es también la razón por la que el Departamento de Cultura se ha trasladado al edificio del Ayuntamiento, donde continuará ofreciendo sus servicios con normalidad. Portavoces del Gobierno local han aclarado que las obras se licitarán en las próximas semanas.

