El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo
Infografía de cómo quedará la futura biblioteca municipal. Ayto. de Gorliz

Gorliz convertirá la antigua Casa de Cultura en una biblioteca con espacios para niños y familias

El edificio de tres plantas, cuya reforma comenzará en 2026, contará con una sala de estudio abierta todos los días del año y zonas específicas para charlas y talleres

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Martes, 21 de octubre 2025, 16:02

Comenta

Los vecinos de Gorliz estrenarán una nueva biblioteca municipal en 2026, tras la completa renovación de la actual Casa de Cultura. El proyecto, recientemente presentado, contempla una transformación integral del interior del edificio para convertirlo en un espacio «moderno, accesible y funcional» con zonas diferenciadas para la lectura, el estudio y la realización de actividades culturales.

La intervención mantendrá la estructura original del inmueble, pero renovará por completo su distribución, acabados y mobiliario. La futura biblioteca aspira a ser un punto de encuentro para personas de todas las edades, con espacios específicos pensados tanto para el público infantil como para estudiantes, familias o usuarios interesados en la programación cultural de la localidad.

Una de las principales novedades será la adecuación de la infraestructura a la normativa de accesibilidad. Hasta ahora, la Casa de Cultura no cuenta con recorridos ni aseos adaptados a personas con movilidad reducida. Con esta reforma, se garantizará que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de las instalaciones. «La inclusión es uno de los ejes fundamentales del proyecto», señalan fuentes municipales.

El próximo espacio se distribuirá en tres alturas. La planta baja acogerá una zona de estudio con acceso independiente, abierta los 365 días del año, lo que permitirá su uso incluso fuera del horario habitual. Incluirá también un aula polivalente para talleres y eventos propuestos desde el área de Cultura. Por su parte, la primera planta estará orientada a las familias y al público infantil. Allí se habilitarán rincones para el juego y el aprendizaje, además de salas para llevar a cabo encuentros, talleres y charlas de pequeño formato. En cambio, la última planta se reservará exclusivamente para la lectura en un entorno silencioso y tranquilo.

Esta transformación es también la razón por la que el Departamento de Cultura se ha trasladado al edificio del Ayuntamiento, donde continuará ofreciendo sus servicios con normalidad. Portavoces del Gobierno local han aclarado que las obras se licitarán en las próximas semanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  4. 4

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  5. 5

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  8. 8

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  9. 9

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  10. 10 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gorliz convertirá la antigua Casa de Cultura en una biblioteca con espacios para niños y familias

Gorliz convertirá la antigua Casa de Cultura en una biblioteca con espacios para niños y familias