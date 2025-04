Golpes para ganar en confianza y frenar la violencia

Leire Pérez Getxo Viernes, 4 de abril 2025, 18:32 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

Juana volvía un día por la noche a casa, no era muy tarde. No se percató de que un individuo iba tras ella. Al acceder al portal, la agredió sexualmente. Cuando se recuperó, decidió acudir a una escuela de defensa personal. Le costó cruzar la puerta. Un día merodeó por el local del centro Isan Krav Maga en Getxo. No consiguió entrar. El segundo día miró desde fuera llorando. Al tercer día logró abrir la puerta, pero no soportó la presión y se marchó. Una semana después por fin accedió. «Sabíamos lo que podía ser, así que le dijimos: tranquila, que había hecho lo más difícil y que volviese otro día. Lo hizo, estaba bloqueada, confió en nosotros. A día de hoy, han pasado seis años y la chica es una auténtica guerrera», señala Iñaki San Pedro, fundador de esta escuela getxotarra.

La defensa personal se ha convertido en una forma de mejorar su autoestima y de ganar confianza. En torno a 200 jóvenes, el 80% son chicas, se forman en un centro que utiliza el Krav Maga, método de autodefensa adaptado a la vida real por el Ejército israelí, como base para aplicarlo posteriormente en la calle. «Está tan adaptado que se amolda a la persona, se puede dar desde los 4 años hasta los 80, es diferente a los otros sistemas tradicionales como las artes marciales, el boxeo...», insiste San Pedro.

Isan Krav Maga nació hace más de dos décadas, fue una de los primeras escuelas de España y hoy en día es un referente a nivel europeo. En cinco o seis años y con cierta dedicación se puede conseguir el cinturón negro. Actualmente, da la circunstancia que dirigen la academia y la entrenan tres mujeres: Verónica Sordo, Kristina Morais e Iraia SanPedro, hija de Iñaki.

«A muchas chicas les cuesta acercarse a este mundo. Si es un hombre el monitor tienen más rechazo. Sabemos que no es algo habitual pero aquí somos todo chicas. Demostramos que una mujer es capaz de defenderse de un hombre muchísimo más grande que ella», se enorgullecen. «Yo tuve mis momentos de pasar miedo, sufrí bullying. Hoy en día tienen la oportunidad de formarse», asegura Verónica Sordo.

La escuela comenzó a formar a adultos, con el paso del tiempo el usuario medio fue teniendo menos edad. «Las familias venían y nos pedían entrenar a sus hijos. Cada vez hay más inseguridad y pasan cosas alarmantes, cada dos días hay una violación, según las estadísticas. Nos formamos para estar en alerta, sabemos defendernos», comentan.

«Lo que tu transmites, es lo que eres. Un ladrón no va ir donde ti, irá a una persona a la que vea más vulnerable, vas a tener herramientas para repeler una agresión. Lo más importante es la prevención, nuestros alumnos ven situaciones en la calle que cualquier persona no se percata», aseguran.

Hay otro tipo de alumnos, de menor edad, que sufren acoso escolar y aprenden de esta forma a ganar en autoestima. «Primero hay que recuperar al niño, con el entrenamiento no le va a volver a ocurrir. Seguramente se va defender sin dar un puñetazo porque entrenamos para prevenir, vemos venir antes las situaciones que uno que no está entrenado y nos preparamos», afirman desde el centro.

