Getxo es la única gran localidad vizcaína que no ha declarado la zona de bajas emisiones

Una vez que el Ayuntamiento de Barakaldo ha anunciado que pondrá en marcha una zona de bajas emisiones en el primer trimestre de 2026– en Bilbao está en marcha desde septiembre–, Getxo es el único municipio de Bizkaia de más de 50.000 habitantes sin fecha en la que restringir la circulación a los vehículos más contaminantes. Portavoces municipales reconocieron ayer que «no hay novedades». La concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios y Medio Ambiente, Janire Ocio, justificó aún así que cumplen la «Ley sobre Cambio Climático», que obligaba a habilitar el 1 de enero 2023 las áreas sin malos humos.

La edil recordó que se están desarrollando «estudios» para decidir qué calles se acotan. Otra medida es realizar «semipeatonalizaciones», lo que en su opinión es valido para satisfacer la regulación. «Influyen a la hora de mejorar la calidad del aire, las restricciones son para todos igual, no sólo para los coches más contaminantes», argumentó Ocio.

El Ayuntamiento de Getxo quiere ser muy garantista en la implantación de la Zona de bajas Emisiones (ZBE). Al Ejecutivo local (PNV-PSE) le preocupa que los tribunales tumben la medida una vez entre en vigor. Considera que es mejor esperar que hacerlo de forma apresurada y que la medida termine judicializada. El gobierno local pone como ejemplo ciudades como Madrid, Gijón y Barcelona. «Muchas tienen recursos contencioso-administrativos. Es mejor ser cauteloso y ver qué dictaminan los magistrados en otros sitios», reconoció la responsable municipal.

El Consistorio está inmerso en un análisis de las zonas concretas a regular. Antes de restringir el tráfico lo primero que hará es elaborar unos «modelos» con diferentes variables que revelen cómo se puede mejorar y los vehículos a limitar. «Estarán antes de final de año, partimos de que la calidad del aire es buena. No es un trabajo fácil reducir los datos de contaminación», señaló el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza. El año pasado destinaron 48.000 euros para señales y el sistema de cámaras que controlará la Policía Local. Los mandatarios recordaron que las partículas más contaminantes y dañinas para la salud llegan desde el Puerto de Bilbao. «Hay indicadores como los de la OMS que son una barbaridad de cumplir», comentó Ocio.

Dos de los partidos de la oposición no entienden las reservas planteadas. EH Bildu y Elkarrekin Podemos son muy críticos con el retraso que acarrea el Consistorio getxotarra. Para los soberanistas, «los jueces dirán lo que sea después, pero no es entendible que un Ayuntamiento tenga que ser cauteloso con cumplir la ley. La ciudadanía tiene que hacerlo y en cambio, ¿las administraciones son cautelosas? Criticó el portavoz, Ibon Rodríguez, que acusó al gobierno local de «salirse por la tangente». «Llevamos más de dos años de retraso, las mayorías de ciudades que nos rodean ya las han implementado y en Getxo el aire no es bueno, no hay ningún parámetro que diga eso», añadió el portavoz de Elkarrekin Podemos, Xabier Benito.

