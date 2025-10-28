Getxo ultima la remodelación de la calle Miramar para priorizar al peatón La intervención incluye la rehabilitación estructural del voladizo del mirador a Ereaga aunque deberá eliminarse el arbolado

Johana Gil Getxo Martes, 28 de octubre 2025, 18:10 Comenta Compartir

La calle Miramar, en Algorta, entra en la última fase de su remodelación. Los trabajos darán priodidad a los peatones con la ampliación de las aceras -cuya anchura actual no cumple con la normativa de accesibilidad- y reposicionando los aparcamientos en línea. El proyecto también contempla la rehabilitación estructural del voladizo del mirador a Ereaga.

Para ejecutar el plan, el Ayutamiento retirará once árboles por su «por ser incompatibles con el acceso de vehículos de emergencia», que serán trasplantados a otra ubicación, según indican portavoces municipales. La actuación, con un presupuesto de 291.000 euros y que durará dos meses y medio, provocará restricciones de tráfico conforme avancen las obras. Se habilitará un acceso provisional para los vecinos por la calle Urimendi hacia la avenida de Algorta, se señalizará el paso de vehículos y se colocarán espejos en Basagoiti para mejorar la visibilidad.

Temas

Algorta

Getxo