Getxo subcontrata trabajadores de jardinería ante un 35% de absentismo

Los jardines y parques de Getxo, nada menos que 337.000 metros cuadrados, no han vuelto a ser lo que eran desde que hace un año los jardineros municipales estuvieran 106 días en huelga para protestar por la falta de actualización del convenio. Ni las zonas verdes se han recuperado de más de tres meses sin cortar, y eso que ha pasado casi un año, ni tampoco el conflicto laboral se ha terminado de solucionar. Según reveló ayer el concejal de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza, el Ayuntamiento se ha visto obligado a subcontratar a personal externo después de que el absentismo se haya disparado hasta el 35%.

«Desde este gobierno municipal llevamos tiempo trabajando con un objetivo claro que es que Getxo sea un municipio cuidado, verde y con espacios públicos de calidad y eso no se consigue con discursos bonitos, sino con planificación, recursos y seguimiento constante, la gestión del contrato es un reto constante», afirmó ayer Urkitza. El edil reconoció en comisión a preguntas de EH Bildu que «no es una tarea sencilla y menos cuando arrastramos contextos complejos como el que vivimos tras la huelga».

A esto se suma un tercio de bajas en una plantilla de 41 personas.«Puede parecer una cifra suficiente sobre el papel, pero se complica cuando la realidad nos muestra un absentismo estructural cercano al 35%, es un dato preocupante que evidentemente afecta al día a día de la ejecución, no es excusa, es una constatación y la gestión pública también exige decir las cosas como son, con honestidad», defendió el edil ante las quejas de la coalición soberanista de que «hay una falta de seguimiento por parte del gobierno que no fiscaliza». El portavoz de los soberanistas, Mikel Bildosola, afirmó que «ya de cubrirse las bajas se tenía que haber hecho todas y no solo la mitad, lo que constata que el servicio se sigue sin prestar».

Reuniones

«Que sea complicado no significa que no lo estemos gestionando, estamos haciendo un seguimiento diario desde el Ayuntamiento, recibimos los partes de personal, lo revisamos, se inspecciona el cumplimiento de los estándares establecidos, se celebran reuniones semanales con la empresa adjudicataria y se le apercibe cuando es necesario», contestó Urkitza a lo que desde EHBildu se le requirió que le entregasen las actas de las reuniones.

El responsable municipal anunció en todo caso que, «aunque la empresa ha intentado reforzar el servicio ante las dificultades, no ha sido del todo suficiente, así que estamos en un proceso interno de evaluación. No descartamos tomar decisiones sobre el modelo si se constata que hay que ir más allá y mejorar el diseño del contrato, introducir más exigencias o revisar la estructura organizativa». El edil contestó a las quejas de por qué unos trabajadores van uniformados y otros no. Anunció que «ya hemos iniciado varios expedientes sancionadores por haber incumplimientos. El personal estructural de la plantilla va correctamente uniformado, y los refuerzos externos cumplen con los requisitos legales. Cuando eso no ocurre, se actúa», reveló.

Hace tan solo un mes vecinos de diferentes barrios como Andra Mari, el entorno del cementerio, Neguri, el polígono de Errotatxu o la entrada a Algorta por Alango, entre otros, denunciaron en este periódico el «descuido y abandono». Los hierbajos se amontonan en la base de los árboles y en las aceras. Hay caminos por los que «tampoco es fácil transitar», criticaron. Entonces los trabajadores reconocieron un cúmulo de factores. «La primavera ya no es lo que era, el tiempo ha cambiado, y todo eso influye negativamente porque la plantilla es la misma y no se amplia el personal», lamentaron.