Representantes de los partidos políticos participaron en el acto. A. G.

Getxo rinde homenaje a las víctimas del terrorismo

Representantes de los diversos partidos políticos, a excepción de EH Bildu, han participado en el acto

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:50

Comenta

Un año más, el municipio de Getxo celebró este miércoles un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. La iniciativa sigue el acuerdo aprobado en pleno en marzo de 2009. El acto ha contado con la presencia de representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, a excepción de EH-Bildu.

Durante la ceremonia, los txistularis interpretaron el 'Agur Jaunak' y se guardó un minuto de silencio. Para poner el broche final, la alcaldesa Amaia Aguirre depositó un ramo de flores al pie de la escultura La casa de todos y todas, ubicada en la plaza de San Ignacio.

«El homenaje ha servido para mantener viva la memoria de las personas ausentes y reforzar una cultura de convivencia democrática, basada en el diálogo y los consensos», puntualizó.

