Getxo retoma el proceso para construir las 12 viviendas del palacete

Han pasado catorce meses desde que la cooperativa Ereaga Atalaya derribase un palacete protegido en Algorta para construir 12 viviendas de lujo y la actividad está a punto de volver al solar. La promotora última los trámites con el Ayuntamiento de Getxo que le permitirán legalizar la demolición y comenzar a construir. El derribo que generó una gran conmoción en el municipio por la «pérdida de patrimonio» saltó al plano político cuando, tal y como adelantó ELCORREO, se destapó que dos concejales del PNV del equipo de gobierno formaban parte de la cooperativa. La promoción debía conservar las fachadas y cubierta por tratarse de un edificio reconocido por su valor histórico y con Custodia municipal.Además, carecía del acta de replanteo, lo que provocó la paralización de la obra.

El Ayuntamiento ha puesto ahora al frente de la supervisión de la construcción a un arquitecto municipal experto en patrimonio. Es el mismo técnico que denunció en un informe que fue «apartado» cuando cambió la promotora. Su testimonio ha sido tenido en cuenta por la Ertzaintza para dar por constatado un «delito contra el patrimonio» y continuar con las investigaciones por si en el proceder municipal «funcionario y políticos» hubieran cometido un «presunto delito de prevaricación». El atestado policial está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo.

El Consistorio vigilará que la empresa reconstruya el edificio derribado, atendiendo a los elementos significativos, que permitieron incluirlo en el listado de edificaciones reconocidas como Patrimonio Cultural vasco y en el registro del PGOU municipal. Lógicamente, no es fácil porque la mayoría de esas 'piezas' ya no existen. Se perdieron con el derribo de agosto del año pasado. Es el caso de las fachadas y la cubierta de estilo neoclásico mandadas construir por Rafael Garamendi. La promotora no podrá recuperar unas paredes del año 1845, pero debe intentar que la imagen final del edificio se ciña lo máximo al aspecto del siglo XIX.

«Un astronauta»

El arquitecto municipal está extremando el celo al máximo y plantea incluso nuevas exigencias. Advierte a la cooperativa que los técnicos municipales llevarán a cabo inspecciones para saber «dónde» están los elementos protegidos. Obliga a levantar el edificio respetando el estilo neoclásico con un zócalo y herrería, aunque para ganar en eficiencia energética se cubrirá de SATE. Insta a la empresa a recuperar el escudo con yelmo labrado en piedra colocado en la fachada sur y pide qué se notifique el lugar en el que se guardará mientras.

Consciente de las carencias que la reconstrucción supone, sugiere a la empresa que en la colocación de la herrería y en el portón de madera se ponga «algún elemento» que permita saber que el edificio ya no es de 1845. Recuerda como en la fachada de la Catedral de Salamanca se talló un astronauta en la reconstrucción de un sillar en los noventa. Los visitantes saben así que esa parte no se había realizado en los siglos XVI y XVIII, cuando se levantó el templo.

El procedimiento para legalizar los pisos que tendrán un precio de entre 500.000 y 700.000 euros, aunque según inmobiliarias de Getxo el metro cuadrado en esa zona con vistas al mar puede llegar a comercializarse a «más de 5.000 euros el metro cuadrado», se fragua desde hace meses. Pero es ahora cuando ha llegado a exposición pública. Es el último paso antes de que las excavadoras accedan al solar. Los vecinos pueden consultar hasta «fin de mes» cómo quedará la futura promoción en el área de Urbanismo del edificio de Santa Clara.

La cooperativa se ha visto obligada a presentar un proyecto 'refundido' final. Al haberse derribado el palacete, ahora los futuros inmuebles deben cumplir diferentes alineaciones y rasantes, conformes al PGOU. También ha tenido qué justificar cómo construirán el nuevo palacete para que siga conservando sus características y valores.

La cooperativa defiende la mejora del edificio y recuerda que no puede seguir paralizándose la promoción sin motivo. Recuerda que presentó en el proyecto de ejecución inicial la «reconstrucción» y el área de Urbanismo dio el visto bueno porque «no contestó». La Ertzaintza pone el foco sobre este documento porque de haberse presentado al comienzo de la tramitación y no a medio proceso, como fue, se hubieran alargado los trámites y hubiera entrado en vigor la paralización de licencias. Las obras no se hubieran podido hacer en dos años.

