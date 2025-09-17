Getxo respalda la construcción de un hotel en el puerto pese al no de Costas

La construcción de un hotel en el Puerto Deportivo de Getxo que podría alcanzar las 190 habitaciones y los 26 metros de altura (entre 6 ... y 8 plantas) «seguirá adelante» a pesar de la oposición de Costas. Es lo que sostienen fuentes cercanas al Ayuntamiento y a la Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo, entidad pública que gestiona la infraestructura portuaria. El 67% de la sociedad depende del Consistorio, mientras que el resto está participado por el Gobierno vasco.

El proyecto enfrenta a la Autoridad Portuaria y al Ministerio de Transición Ecológica. El primero considera que es el competente para decidir los usos en este suelo, mientras que el Gobierno central quiere preservar el impacto que puede generar el edificio en el litoral. A día de hoy, la ley de Puertos del Estado no permite la construcción de hoteles en dominios públicos y por eso al Puerto de Bilbao no le ha quedado otra que iniciar la modificación del plan especial de ordenación de la zona. Costas solicitó al comienzo de la tramitación que se «justifique que la disposición y altura de las edificaciones propuestas se realice de forma armónica con el entorno, sin limitar el campo visual ni desfigurar la perspectiva del litoral».

El Puerto entiende que con ese pronunciamiento Costas se entrometía en sus competencias y, por eso, pidió a la Abogacía del Estado que hiciera un informe sobre quién tenía razón. El dictamen otorgó al Puerto la potestad para decidir sobre su suelo. De ahí que la tramitación encare la recta final. Se dará vía libre al hotel, que podría llegar hasta las ocho plantas. «No caben más alegaciones, ya las hizo, y no avalaron su postura», insisten desde Getxo. El Consistorio «estudiará» los cambios, pero en principio no recurrirá. Respalda la construcción. De igual forma que la Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo.

«Interés general»

Costas, sin embargo, insiste en que hay margen de maniobra. «Con dicho informe no favorable, se abrirá un período de consultas entre ambas administraciones a fin de llegar a un acuerdo», puntualizaron.

Para modificar la normativa -el último que dará el visto bueno al procedimiento será el Consejo de Ministros-, el Puerto de Bilbao justifica que hay una «excepción por razones de interés general». Y dice que el futuro hotel «dará respuesta a las exigencias de las navieras para disponer de una adecuada infraestructura cercana a la terminal y que permita la pernoctación de pasajeros y tripulantes». La idea es que Getxo se convierta en un 'home port', una base de operaciones de salida y llegada final de cruceros, lo que supondrá con mayor tráfico de estas embarcaciones.

En 2023 se publicaron los pliegos de la licitación para los próximos 15 años y se incluía la regeneración de las instalaciones. Entonces no se recogía la edificación de un hotel. Aún así, algunas de las empresas que se presentaron al concurso lo propusieron. La sociedad que iba a ser declarada formalmente como ganadora (Gos Offshore) era una de ellas, pero desistió en el último momento y Abra Getxo Port (entonces una unión temporal de empresas formada por Abra-Moyua y la constructora vizcaína Bycam) que iba en segunda posición, se hizo con la adjudicación.

En enero de 2024, Abra Getxo Port solicitó un estudio a la consultora Pwc para conocer la viabilidad de un hotel. En la modificación del plan especial portuario, se recoge las conclusiones de dicho informe, entre las que figura que «incrementará la capacidad hotelera en un 20 y 30%» gracias a un «hotel de 4 estrellas con entre 175 y 190 habitaciones».