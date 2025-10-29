Getxo reducirá el tiempo de encendido de las luces navideñas para ahorrar energía

La Navidad toca a la puerta de Getxo. Esta semana han comenzado ya las tareas para preparar la iluminación que este año pondrá color a ... las calles, edificios y espacios públicos durante unas fechas tan especiales. Como novedad, los barrios de Algorta y Romo tendrán más elementos decorativos para el disfrute de vecinos y visitantes, si bien el Ayuntamiento ha decidido recortar un 25% el tiempo de encendido para ahorrar energía. El horario, por tanto, quedará de la siguiente forma: de domingo a miércoles, de 18.00 y hasta las 23.00 horas; de jueves a sábado se amplía a las 24.00; mientras que los días 24, 31 y 5 de enero, irá de 18.00 a 02.00 horas.

La instalación ha comenzado con las columnas metálicas en varias zonas del municipio, entre ellas las calles Eduardo Coste, Mayor y Las Mercedes, en Las Arenas, así como en la rotonda de Artaza y en las calles Amezti, Euskal Herria, Basagoiti y el cruce de Venancios, en Algorta.

Durante los próximos días se continuará con la colocación de vientos entre fachadas, cableado y líneas eléctricas. La siguiente semana, entre el 10 y el 27 de noviembre, se procederá al montaje de guirnaldas en los árboles y la colocación de motivos decorativos en farolas, pérgolas, arcos, fachadas y abetos. Para que no quede ningún punto en el que no se respire el ambiente festivo.

El proyecto, con un presupuesto de 284.913 euros (IVA incluido), contempla una amplia intervención para dotar a toda la localidad de «luces homogéneas, ordenadas, seguras y adaptadas a la normativa vigente», detallan portavoces del Consistorio, que asume la totalidad de la gestión. El objetivo es realzar los principales espacios, desde las entradas al municipio hasta sus plazas y parques, pasando por los polideportivos y los ejes comerciales donde se concentra la mayor actividad económica de cada vecindario. «La iniciativa busca, además, que todos los núcleos urbanos de la villa compartan una imagen coherente, integrando diseño y eficiencia energética», remarcan.

Este año, el despliegue se amplía a nuevas zonas y calles. En Romo, los adornos llegarán a Kresaltzu y Santa Eugenia, mientras que en Algorta se instalarán guirnaldas y motivos luminosos en las vías Ollarretxe, Salsidu, Kasune, Villaondoeta, Areneazpi e Iparbide. Las actuaciones incluirán también elementos sobre el alumbrado público, así como la decoración de árboles y abetos, reforzando los puntos más transitados y emblemáticos del área.

Durante el desarrollo de los trabajos, podrán producirse afectaciones puntuales al tráfico y al aparcamiento, aunque todas las incidencias estarán debidamente señalizadas. Una vez concluidas las fiestas, el 7 de enero empezará el desmontaje.