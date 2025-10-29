El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos
Arranca la instalación de la decoración navideña en Getxo. E. C.

Getxo reducirá el tiempo de encendido de las luces navideñas para ahorrar energía

Los trabajos, que comenzaron esta semana, incluyen la instalación de elementos decorativos en ocho nuevos emplazamientos de los barrios de Romo y Algorta

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:10

Comenta

La Navidad toca a la puerta de Getxo. Esta semana han comenzado ya las tareas para preparar la iluminación que este año pondrá color a ... las calles, edificios y espacios públicos durante unas fechas tan especiales. Como novedad, los barrios de Algorta y Romo tendrán más elementos decorativos para el disfrute de vecinos y visitantes, si bien el Ayuntamiento ha decidido recortar un 25% el tiempo de encendido para ahorrar energía. El horario, por tanto, quedará de la siguiente forma: de domingo a miércoles, de 18.00 y hasta las 23.00 horas; de jueves a sábado se amplía a las 24.00; mientras que los días 24, 31 y 5 de enero, irá de 18.00 a 02.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  9. 9

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo
  10. 10 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Getxo reducirá el tiempo de encendido de las luces navideñas para ahorrar energía

Getxo reducirá el tiempo de encendido de las luces navideñas para ahorrar energía