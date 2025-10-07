Getxo recuperará la gestión el 1 de enero si se acepta la renuncia

31 de diciembre. Será el día en el que la concesionaria del Puerto Deportivo de Getxo, Abra Getxo Port, abandone las instalaciones portuarias, después de ... renunciar al concurso que ganó por 21 millones de euros. A partir de entonces, la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra, integrada en un 67% por el Ayuntamiento y el resto por el Gobierno vasco, se hará cargo de las instalaciones.

Desde la entidad recuerdan que hay «varias» opciones encima de la mesa para prestar el servicio. El personal técnico y jurídico de Puerto Deportivo el Abra lo estudia. Los técnicos elaboran un «informe» que será remitido al Consejo de Administración, órgano que en última instancia es el «competente para aceptar o no dicha renuncia». «Hasta que ese procedimiento se resuelva, no se puede considerar firme la salida de la empresa», manifiestan. Con una modificación por parte de la Autoridad Portuaria para que se pueda construir un hotel de hasta 26 metros de altura y 190 metros, se baraja la idea de que se espere a que el Consejo de Ministros dé vía libre al proyecto, para incluirlo en un nuevo concurso. En el que ahora está vigente no se ofrecía la posibilidad, básicamente porque la ley no daba la opción. Y, por eso, se ha iniciado la modificación de los usos del suelo, aunque las 4 licitadoras en sus ofertas de una u otra forma hablaban de edificios o zonas hoteleras.

«Urgente»

El PP ha solicitado que el Consejo de Administración se reúna de forma urgente. «Hemos pedido en tres ocasiones que se convoque a los consejeros, primero por el hotel, luego por la contaminación y ahora por la renuncia, y nada», lamentó el portavoz Eduardo Andrade.