Únicamente un establecimiento hostelero, el Sylver´s, se mantiene abierto desde el cambio de concesionaria el año pasado. Maika Salguero

Getxo recuperará la gestión el 1 de enero si se acepta la renuncia

El Consejo de Administración de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra en última instancia será el «competente para aceptar o no dicha renuncia»

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Martes, 7 de octubre 2025, 11:11

Comenta

31 de diciembre. Será el día en el que la concesionaria del Puerto Deportivo de Getxo, Abra Getxo Port, abandone las instalaciones portuarias, después de ... renunciar al concurso que ganó por 21 millones de euros. A partir de entonces, la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra, integrada en un 67% por el Ayuntamiento y el resto por el Gobierno vasco, se hará cargo de las instalaciones.

