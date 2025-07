Getxo reclama a una vecina el impuesto por un coche que achatarró hace 35 años

María se quedó hace unos días de piedra cuando al abrir el buzón de su casa, encontró una notificación del Ayuntamiento de Getxo en la ... que advertía del embargo de sus cuentas si no paga una deuda. El Consistorio solicita «198 euros» del impuesto de circulación de los últimos tres años de un vehículo propiedad de su tía fallecida hace 35 años. El coche en cuestión es un Renault 5 con matrícula BIy letra A, pero nunca llegó a ser suyo. «Cuando mi tía murió, lo heredó mi padre que falleció en 2006, lo tuvo cinco años y lo entregó en un concesionario hace treinta años para que lo llevasen al desguace porque se había comprado otro», relata a EL CORREO. El Consistorio getxotarra no le había solicitado desde entonces ninguna explicación y menos aún había requerido pagar el impuesto de circulación.

Ahora, sorpresivamente, requiere la deuda a través de una notificación de providencia de apremio por parte de la Diputación de Bizkaia. Le da un mes de plazo para bloquear las cuentas y ya ha corrido la mitad del tiempo. La Diputación gestiona el cobro de los tributos que no sufragan los getxotarras. Ante los problemas de gestión que arrastraba el Ayuntamiento para perseguir a los deudores, y que le han llevado a perder 7 millones de euros al prescribir los recibos, hace cuatro años firmó un acuerdo de colaboración.

Desde que María recibió la carta ha sido un ir y venir. No le ha servicio para nada. Primero acudió a la Oficina de Atención Ciudadana de Las Arenas. «Me dijeron que soy la heredera, algo que es mentira, y que el coche no está dado de baja, que tengo que ir a la DGT, porque me seguirán cobrando el impuesto todos los años», asegura. Al día siguiente telemáticamente solicitó a la Dirección de Tráfico en Bilbao que anulase el vehículo. Cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que necesitaba el permiso de su tía. «Deniegan el trámite porque necesito un apoderamiento. Si voy a presentar un documento en nombre de otra persona, me tiene que autorizar. Es de locos. ¿Cómo va a hacerlo?», se pregunta.

Con esa respuesta decidió contactar con la DGT por teléfono para ir en persona a las oficinas de Sagrado Corazón y explicar su problema. Nuevo portazo. «No me dan cita previa este mes porque no hay sitio y tampoco me pueden decir cuándo habrá un hueco para atenderme porque no hay citas previas en Bilbao hasta no saben cuándo. Dicen que ellos no pueden hacer nada más. Ya no sé qué hacer. Me encuentro en una situación en la que el tiempo va corriendo y en 15 días embargarán mis bienes por el importe de una supuesta deuda de un coche inexistente cuyo propietario falleció hace 35 años», asegura.

Solución

«No me corresponde pagar ese dinero, pero al final casi es lo de menos la cuantía en sí. Si no se aclara me han dicho en la Oficina de Información Ciudadana que me seguirán girando el recibo año tras año. Al final lo que debería ser una colaboración entre los tres organismos públicos y que sirva para facilitar los trámites es todo lo contrario, crea problemas a los ciudadanos de los que no se dan ninguna solución», lamenta.

Desde el Ayuntamiento contestaron que «no facilitamos datos privados sobre ninguna persona de Getxo». «No nos consta reclamación alguna al respecto de un impuesto cuya recaudación tiene delegada el Consistorio en la Diputación de Bizkaia, como tampoco nos consta que no pueda darse de baja en la DGT», puntualizaron. El ente foral no hizo declaraciones.