El PNV de Getxo rechaza proteger la Nagusien Etxea y mantiene su apuesta por levantar allí VPO para jóvenes Entrada principal de la Nagusien Etxea, situada en el barrio getxotarra de Romo. / PEDRO URRESTI Landa y Arregi dejan patente el interés del gobierno municipal por derribar estos edificios de Romo y descartan abrir un centro de día en el barrio TXEMA IZAGIRRE GETXO. Jueves, 1 noviembre 2018, 01:00

El equipo de gobierno de Getxo persiste en abanderar que los edificios de la Ibar Nagusien Etxea, el Euskaltegi y el Aula de Cultura de Romo, se derriben para construir en su lugar pisos protegidos para jóvenes. A los jubilados de Romo se les permite usar por el momento los viejos locales de la calle Lope de Vega, pero no se duplicarán servicios en uno y otro. La cuestión quedó clara por partida doble. El primero en defenderlo fue el responsable de Urbanismo, Joseba Arregi. En su caso fue al tratar en el pleno de ayer una moción de Guk en la que se reclamaba respetar esos edificios por su interés histórico. Arregi dijo que «el PGOU dirá los edificios que hay que proteger», para lanzar que el inmueble de Ibar Nagusien «no cumple el mínimo para una protección histórica».

Después le tocó al alcalde en el turno de ruegos y preguntas. Fue para responder a un vecino que pidió más servicios en esos edificios municipales vacíos, incluidos los apartamentos tutelados. Solicitó mantenerlos y ofrecer -como requieren también la plataforma y asociación vecinal del barrio- servicios como un centro de día, pisos de acogida de refugiados en los apartamentos o disponer allí de espacios para sin techo. Landa le aclaró que ya hay un centro de día en la residencia del Sagrado Corazón «que no tiene lista de espera», y que incluso «hay asociaciones sin ánimo de lucro que tienen servicios iguales y no tienen cola».

En cuanto a los sin techo, apuntó que colaboran con la Mancomunidad de Uribe Kosta, la asociación Sortarazi y las Hijas de la Caridad del Puerto Viejo. En el edificio de las monjas disponen de instalaciones para 19 plazas, con servicios de alimentación, higiene y pernocta.

Añadió que también hay disponibles en la ciudad pisos para casos de «violencia de género que por cuestión de protocolo no se dice dónde están». Y aseguró que el municipio costero tiene «el mayor parque de pisos tutelados de toda Euskadi». Para demostrar que el equipo de gobierno no quiere cerrar la Ibar Nagusien Etxea, remarcó que les han concedido «una subvencion de 42.000 euros que cuadriplica y quintuplica las subvenciones concedidas a otras dos asociaciones». Después dejó claro que no se iban a ofrecer servicios por duplicado. En la RKE ya hay fisioterapeuta, peluquería, podología y gimnasia para los mayores de Getxo.

Por otro lado, con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo la abstención EH-Bildu, el pleno del Ayuntamiento dio el visto bueno a un crédito adicional de 327.000 euros para la instalación de baños públicos para la renovación del de la plaza del Puente Bizkaia, y la disposición de nuevos servicios en el parque Gernika (Neguri) y en el parque San Ignacio (Algorta). También se renovarán varios de los existentes en el municipio.