El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Policía Local de Getxo requisa alcohol a menores a la salida de la estación de metro. E. C.

Getxo pone en marcha 40 medidas para luchar contra las adicciones en jóvenes

El municipio crea un plan para atajar el uso excesivo de las redes, los móviles, y el uso de sustancias psicoactivas entre los adolescentes

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:25

Comenta

Nuevas formas de adicción se abren paso en Getxo, sin que las clásicas —el consumo de alcohol, tabaco o cannabis— hayan desaparecido del todo. Ante ... esta realidad, el municipio ha presentado su nuevo plan municipal de prevención, que pone el foco en la salud mental de los menores y jóvenes. A lo largo de los próximos cuatro años, se pondrán en marcha cuarenta acciones para combatir las conductas adictivas, principalmente de esta población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  7. 7

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Getxo pone en marcha 40 medidas para luchar contra las adicciones en jóvenes

Getxo pone en marcha 40 medidas para luchar contra las adicciones en jóvenes