Getxo pone en marcha 40 medidas para luchar contra las adicciones en jóvenes

Nuevas formas de adicción se abren paso en Getxo, sin que las clásicas —el consumo de alcohol, tabaco o cannabis— hayan desaparecido del todo. Ante ... esta realidad, el municipio ha presentado su nuevo plan municipal de prevención, que pone el foco en la salud mental de los menores y jóvenes. A lo largo de los próximos cuatro años, se pondrán en marcha cuarenta acciones para combatir las conductas adictivas, principalmente de esta población.

Según el diagnóstico previo elaborado por el Consistorio, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida, principalmente entre los menores, seguida de las bebidas energéticas, el tabaco, el cannabis. Además emergen con fuerza otro tipo de dependencias como el uso excesivo de redes sociales y teléfonos móviles entre los jóvenes, la creciente adquisición de psicofármacos —especialmente entre las mujeres—, y el impacto del juego y las apuestas, sobre todo en colectivos vulnerables.

Para la realización del documento se ha tenido en cuenta un estudio en Euskadi, cuyas cifras no difieren de los registros en la localidad, según la concejala de Cohesión Social Carmen Díaz. Se da la situación de que un 72% de jóvenes de entre 15 y 29 años sigue dos o más redes sociales al día, y la mitad de ellos hace un uso abusivo del móvil, con entre dos y cuatro horas diarias de conexión. Además, tres de cada diez mujeres reconocen haberse sentido acusadas o señaladas a través de medios digitales, lo que evidencia la necesidad de abordar estos entornos.

En la hoja de ruta local se prevén campañas para desnormalizar el consumo de alcohol, sumado al control de la bebida de esta sustancia en la vía pública. También se llevarán a cabo proyectos educativos que sirvan como alternativa a sanciones por tenencia o uso de drogas, y una amplia oferta de talleres en centros escolares sobre gestión emocional, tecnología o videojuegos.

Además, en colaboración con los centros escolares, se reforzará la formación del profesorado en detección temprana de conductas de riesgo y se actualizarán los materiales didácticos utilizados en las aulas.

El ámbito festivo también será clave. Durante las fiestas locales se mantendrán los puntos informativos, el análisis de sustancias, los controles de alcoholemia y las campañas de concienciación sobre consumo responsable. Además, el Ayuntamiento colaborará con la hostelería y otros agentes locales para fomentar entornos de ocio más seguros.

En este sentido esta herramienta refuerza el trabajo realizado hasta ahora a través del servicio municipal de prevención de adicciones –desde 1991–, que trabaja en coordinación con Osakidetza y la atención que se presta a personas adultas en San Nicolás, a la infancia y adolescencia en Alangobarri y en San Martín. Este primer plan «marca el camino hacia una comunidad más consciente e informada, en la que todos —instituciones, agentes sociales, familias y jóvenes— somos responsables», asegura Díaz.