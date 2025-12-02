El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los operarios han empezado la poda de los árboles que el año pasado no se intervinieron. Ayto. de Getxo

Getxo podará 4.600 árboles en medio de críticas vecinales por la falta de control

Los trabajos, que se prolongarán hasta abril, priorizarán la seguridad, la salud de los ejemplares y la convivencia con calles y fachadas

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:12

Comenta

La poda anual del arbolado urbano de Getxo ya está en marcha. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos, que se prolongarán hasta abril, «siempre que ... la climatología acompañe y la floración no se adelante». Esta actuación llega por fin, teniendo en cuenta que numerosos vecinos llevan meses alertando del mal estado de algunos ejemplares y de la falta de mantenimiento en varias zonas verdes del municipio.

