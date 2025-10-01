Getxo inaugura este viernes el nuevo parque Arene en el barrio La Humedad de Algorta El nuevo espacio dispone de cuatro zonas diferenciadas con juegos infantiles, pista multideporte y áreas para ejercicio adaptado

Johana Gil Getxo Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:50

El barrio de La Humedad, en Algorta, cuenta ya con un nuevo pulmón verde y espacio de ocio. Mañana a las 17.00 horas, se inaugurará el parque Arene en un acto que contará con la presencia de la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio, y otros representantes municipales. El evento incluirá un aurresku de honor, una actuación de magia y un pequeño lunch para los asistentes.

Con una inversión total superior al millón de euros —de los que 446.000 han sido financiados a través de los Presupuestos Participativos de 2023—, la obra da respuesta a una demanda vecinal histórica. «Este es un ejemplo claro de cómo las propuestas de la ciudadanía se traducen en proyectos reales, con impacto en la vida diaria de nuestros barrios», ha señalado la alcaldesa.

El nuevo espacio se extiende sobre una superficie de 1.370 metros cuadrados y cuenta con cuatro áreas diferenciadas. Dos de ellas están cubiertas y pensadas exclusivamente para el público infantil. En una de las zonas, los niños de entre 2 y 6 años disponen de una estructura de trepa, columpios y una área de juegos. Todo ello sobre un pavimento amortiguador. También se ha diseñado otra para menores de más de 5 años. Incluye dos toboganes, estructuras para trepar y pasarelas a distintas alturas.

El parque alberga una pista para practicar diferentes deportes, un área de calistenia y diversos elementos para realizar ejercicio físico, incluyendo opciones específicas para personas con movilidad reducida.

