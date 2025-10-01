El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El parque abrirá sus puertas este viernes con un acto institucional, un aurresku, actividades infantiles y un pequeño lunch Ayto. de Getxo

Getxo inaugura este viernes el nuevo parque Arene en el barrio La Humedad de Algorta

El nuevo espacio dispone de cuatro zonas diferenciadas con juegos infantiles, pista multideporte y áreas para ejercicio adaptado

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:50

El barrio de La Humedad, en Algorta, cuenta ya con un nuevo pulmón verde y espacio de ocio. Mañana a las 17.00 horas, se inaugurará el parque Arene en un acto que contará con la presencia de la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio, y otros representantes municipales. El evento incluirá un aurresku de honor, una actuación de magia y un pequeño lunch para los asistentes.

Con una inversión total superior al millón de euros —de los que 446.000 han sido financiados a través de los Presupuestos Participativos de 2023—, la obra da respuesta a una demanda vecinal histórica. «Este es un ejemplo claro de cómo las propuestas de la ciudadanía se traducen en proyectos reales, con impacto en la vida diaria de nuestros barrios», ha señalado la alcaldesa.

El nuevo espacio se extiende sobre una superficie de 1.370 metros cuadrados y cuenta con cuatro áreas diferenciadas. Dos de ellas están cubiertas y pensadas exclusivamente para el público infantil. En una de las zonas, los niños de entre 2 y 6 años disponen de una estructura de trepa, columpios y una área de juegos. Todo ello sobre un pavimento amortiguador. También se ha diseñado otra para menores de más de 5 años. Incluye dos toboganes, estructuras para trepar y pasarelas a distintas alturas.

El parque alberga una pista para practicar diferentes deportes, un área de calistenia y diversos elementos para realizar ejercicio físico, incluyendo opciones específicas para personas con movilidad reducida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  4. 4 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  10. 10

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Getxo inaugura este viernes el nuevo parque Arene en el barrio La Humedad de Algorta

Getxo inaugura este viernes el nuevo parque Arene en el barrio La Humedad de Algorta