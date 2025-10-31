El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado de San Lorenzo, una de las pocas citas permitidas hasta ahora. Luis Ángel Gómez

Getxo flexibiliza su normativa para abrir la puerta a la venta ambulante

El Ayuntamiento ha pasado de prohibir los mercados durante tres décadas a permitir dos a la semana para potenciar la labor de los baserritarras

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:46

Durante casi tres décadas, la venta ambulante ha estado prohibida en Getxo. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido dar un giro a esta situación con ... la aprobación inicial de una nueva ordenanza municipal, que sustituirá a la normativa de 1996. El equipo de Gobierno (PNV-PSE) considera que la regulación vigente ha quedado obsoleta y que ya no responde a la realidad económica ni comercial de la localidad. Con este cambio, el Consistorio pretende actualizar el marco legal para permitir la instalación de puestos en la vía pública, siempre bajo control municipal y con criterios que garanticen la convivencia con el comercio. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades a los baserritarras y pequeños productores, fomentar la agricultura de kilómetro cero, impulsar el consumo responsable y favorecer la economía local.

