Getxo flexibiliza su normativa para abrir la puerta a la venta ambulante

Durante casi tres décadas, la venta ambulante ha estado prohibida en Getxo. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido dar un giro a esta situación con ... la aprobación inicial de una nueva ordenanza municipal, que sustituirá a la normativa de 1996. El equipo de Gobierno (PNV-PSE) considera que la regulación vigente ha quedado obsoleta y que ya no responde a la realidad económica ni comercial de la localidad. Con este cambio, el Consistorio pretende actualizar el marco legal para permitir la instalación de puestos en la vía pública, siempre bajo control municipal y con criterios que garanticen la convivencia con el comercio. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades a los baserritarras y pequeños productores, fomentar la agricultura de kilómetro cero, impulsar el consumo responsable y favorecer la economía local.

Hasta el momento, solo se permitían situaciones muy concretas y de carácter excepcional, como las churrerías, los puestos de castañas, el mercado de San Lorenzo o la venta de flores por Todos los Santos. El nuevo documento pretende ir más allá y permitir la celebración de hasta dos mercados a la semana. La medida responde, además, al compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la igualdad, ya que el texto incorpora un informe de impacto de género y regula de forma más precisa la concesión de autorizaciones.

La iniciativa surge también como respuesta a una demanda creciente entre los vecinos y agricultores locales, que desde hace años reclaman un espacio para comercializar directamente sus verduras, hortalizas y frutas. En otros municipios del entorno, los mercados al aire libre gozan de gran aceptación. Localidades como Sopela han apostado por habilitar espacios los fines de semana, que se han convertido en un referente en la zona y en foco de atracción para productores y consumidores de Uribe Kosta.

Fue en Romo donde hace tres años cobró impulso el interés por recuperar esa tradición. La agrupación de comerciantes del barrio defendía ya entonces la idea de crear espacios que funcionasen como escaparate de productos frescos y que sirvieran de punto de encuentro para los vecinos. En la misma línea, la agroasamblea de la comarca solicitó también «dinamizar el primer sector».

«El objetivo es lograr un equilibrio entre la actividad de los minoristas con establecimiento y la venta ambulante, evitando que esta afecte negativamente al sector comercial local», señalan fuentes municipales. Desde el Consistorio aclaran que la ordenanza se ha elaborado de forma participativa, con aportaciones de todos los grupos.

El PP propuso limitar la frecuencia de los mercados a una vez al mes, al considerar que una periodicidad semanal podría generar competencia desleal hacia los comercios que abonan alquileres, el Impuesto de Actividades Económicas y otras tasas. Tras su aprobación inicial, la nueva ordenanza se someterá a información pública durante un mes para presentar alegaciones o sugerencias.