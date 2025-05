Getxo devolverá la rotonda de Azkorri a su antigua ubicación

E. C.

Leire Pérez Getxo Viernes, 23 de mayo 2025, 19:05 Comenta Compartir

La nueva ubicación de la rotonda de Azkorrri, en la entrada al parking del arenal, no será la definitiva. A pesar de que el Ayuntamiento de Getxo ha realizado recientemente la obra y ha eliminado 16 plazas de aparcamiento para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró «ilegal» el anterior emplazamiento, la responsable de Obras y Servicios, Janire Ocio, ha anunciado esta semana que «se restituirá» en su lugar original. La medida se adoptará una vez se apruebe de forma definitiva el futuro Plan General de Ordenación Urbana. Había dudas de que se fuera a mantener, porque es la ubicación que desde el principio defendían los vecinos de la zona.

Ocio realizó el anunció después de que el grupo municipal de EHBildu le solicitase los «gastos» en los que ha incurrido el Ayuntamiento, tanto a la hora de hacer como de deshacer la primera rotonda. También de pintar la segunda y de defender al Consistorio cuando le demandaron los residentes en Azkorri. Ocio se negó a redactar un «informe detallado» y defendió que se ha hecho «todo con personal propio, con operarios y con el secretario municipal. No ha supuesto un cargo adicional», se reafirmó.

«Una cosa es que no sea un sueldo añadido y otra que no tenga un coste para el Ayuntamiento. Las horas de los trabajadores tienen un valor y se han utilizado materiales, pero es que mientras los operarios hacen eso, no hacen otras cosas », criticó el portavoz de los soberanistas, Ibon Rodríguez. Bizkaibus restableció el servicio el pasado 16 de mayo, una vez que el Ayuntamiento construyó una nueva rotonda.