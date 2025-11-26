Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros Contará con 30 cabinas y estará en funcionamiento desde el viernes 28 de noviembre

Getxo contará con una atracción especial estas navidades. Se trata de una gran noria de 24 metros de altura que estará instalada en el Muelle de Evaristo Churruca, en Las Arenas. Una instalación que tendrá 30 cabinas y que estará en funcionamiento desde el 28 de noviembre hasta el próximo 6 de enero. Una noria que, en principio, estará operativa de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas. El precio de cada viaje será de cinco euros (gratuito para personas con discapacidad) y se anunciarán días con descuentos.

En la misma zona, y a fin de que la espera para montar en la noria sea más llevadera, se dispondrá de un mini tren infantil, con recorrido fijo «in situ», decorado con temática navideña, que funcionará los mismos días y horarios. También se montará en este espacio un puesto de gofres y creps.

Por otra parte,, Getxolandia, el Parque Infantil de Navidad (PIN) de Getxo, acercará al público infantil diversas atracciones del 19 de diciembre al 6 de enero, en la plaza Estación de Las Arenas. El parque contará con diversas atracciones de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi (AFADE). El horario de Getxolandia será de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00h. Los días 25 de diciembre y 1 de enero el parque permanecerá cerrado. El precio de cada viaje será de 2euros y habrá un bono de cinco viajes para la misma atracción por 7,50€.

Además, se podrá disfrutar de un tren Chu-Chú que recorrerá el municipio, con paradas en Algortako Etorbidea, 59 (frente al Batzoki), a y media y en punto; la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes y Getxolandia. Esta atracción será gratuita.

Cabalgata de los Reyes Magos

La Cabalgata de Reyes atravesará Getxo el día 5 en dos recorridos. El primero discurrirá por Andra Mari y Algorta, y comenzará a las 17:30h.; el segundo, en Las Arenas-Romo, tendrá lugar a partir de las 19:30h (se anunciará oportunamente el recorrido). Al finalizar cada una de las etapas, tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos en la Escuela de Música «Andrés Isasi» de Algorta (entrada Muxikebarri por Obispo Etxeandia) y en Romo Kultur Etxea, respectivamente.