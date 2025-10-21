El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Operarios revisan las rampas ubicadas en el cruce con la calle Kasune. J. Gil

Getxo comienza la revisión y reparación parcial de las rampas de Salsidu

Vecinos muestran su malestar tras meses sin funcionar, mientras el Ayuntamiento afirma que sigue analizando el estado de las estructuras

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 21 de octubre 2025, 17:54

Comenta

Las rampas mecánicas de la calle Salsidu, en pleno corazón de Algorta, podrían comenzar a salir del colapso técnico en el que llevan sumidas desde ... hace meses. El Ayuntamiento de Getxo ha iniciado una fase de revisión y reparaciones puntuales mientras se prepara una actuación más profunda que se extenderá hasta 2026. La modernización de estas infraestructuras se incluye como una de las acciones previstas en los presupuestos municipales de este ejercicio.

