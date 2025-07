Getxo no cobra desde hace 7 años por los terrenos cedidos al Golf de La Galea

El Ayuntamiento de Getxo lleva «siete» años sin cobrar el canon por una cesión de terrenos municipales a la Real Sociedad de Golf de Neguri. ... El Consistorio debería girar al año un recibo de «alrededor de 500 euros» por dos solares de propiedad municipal de cerca de 14.000 metros cuadrados. Según ha reconocido el concejal de Urbanismo, Álvaro González, «no es un problema de personal, sino de ineficacia entre dos áreas municipales, Recaudación y Patrimonio». El Golf no se niega a pagar. Todo lo contrario. González ha asegurado que «lleva tiempo insistiendo que le manden los recibos, dos veces incluso me lo han pedido de forma verbal, por lo que en cuanto se arregle el problema se les cargará». El Consistorio tiene garantizado el cobro de los «últimos cuatro años». «El resto ha prescrito», ha afirmado el responsable municipal a preguntas de Elkarrekin Podemos.

La institución local firmó en 2011 un acuerdo amistoso con la Real Sociedad de Golf de Neguri. Le cedía por un plazo de 75 años dos solares de 12.367,03 y de 1.465 metros cuadrados. Las parcelas debían tener un uso deportivo para que se mantuviese el convenio, dejándose así de poder ser utilizadas por la ciudadanía. De hecho, hoy en día están valladas y forman parte del campo que tiene una longitud de 6.280 metros y 18 hoyos. Se cerraba de esa forma un litigio y discrepancias que mantenían tanto la entidad como el Ayuntamiento getxotarra por un solar de casi hectárea y media de terreno costero. Es la franja que bordea el acantilado de La Galea. Las dos partes renunciaban así a la vía judicial a la que habían acudido por un conflicto histórico derivado de la desamortización realizada por el Estado a finales del siglo XIX. Hasta la rubrica del acuerdo los jueces estaban dando la razón a la sociedad deportiva. El pleno respaldó el convenio con los votos del PNV, PP y PSE.

Xabier Benito, portavoz de la formación morada, ha lamentado que «nos sorprende que cada cosa que preguntamos por el Golf acabamos teniendo otra sorpresa. No deja de ser curioso que sea el Ayuntamiento el que tiene que poner un terreno para que las pelotas no caigan al acantilado. Es una entidad importante y no entendemos que se traspapale el cobro, aquí nuevamente hay un problema de gestión». «Es increíble que nos paguen sólo 500 euros por una cesión de un suelo urbanizable», añadió el portavoz de EHBildu, Ibon Rodríguez.

Expediente

«El acuerdo puede ser criticable, pero lo firmó el Ayuntamiento y se acordó en pleno para terminar con un contencioso que rntonces ya duraba 4 años. En su momento pareció justo y adecuado», defendió González. En cuanto a las críticas de la oposición por el precio del canón, el edil recordó que «se hizo una valoración técnica. Estas cosas no se hacen en función de si nos caen bien, tienen mucho dinero o juegan al rugby». En su momento los técnicos municipales estipularon que se debía pagar 0,01337 por cada metro cuadrado y año. El precio se actualizaba con arreglo al IPC del territorio.

El área de Disciplina Urbanística mantiene abierto un expediente por la ejecución de una obra «sin licencia» por la que ensanchó unas tuberías de pluviales. La actuación generó las quejas de los usuarios del paseo que bordea los acantilados al anegarse un tramo cada vez que llueve con intensidad. El departamento lleva meses buscando la titularidad de los terrenos, que finalmente se ha descubierto que es municipal.