El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El concejal de Urbanismo, Álvaro González, junto a la presidenta de la comisión de Territorio, Janire Ocio, (a su derecha) y a los concejales Iñigo Urkitza y Carmen Díaz (a su izquierda) L. p.

Getxo avanza hacia la construcción de 4.471 nuevas viviendas

El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles en comisión el futuro Plan General de Ordenación Urbana, paso previo a su ratificación definitiva en el pleno del 10 de noviembre

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

Tras más de tres años de tramitación y una cifra récord de alegaciones– más de 2.000– ahora sí, Getxo está a punto de aprobar ... de forma definitiva su futuro Plan General de Ordenación Urbana. Es el documento que dirá, entre otras cosas, dónde y cómo se puede construir en la próxima década. Sobre el papel están previstas 4.471 nuevas viviendas. Esta mañana ha tenido lugar la comisión previa al pleno extraordinario del 10 de noviembre en el que, salvo sorpresas, el gobierno de PNV y PSE sacarán adelante por mayoría y con el apoyo del PP su proyecto. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Álvaro González, el plan tiene los «reconocimientos y visto bueno» de otras administraciones. «Define un nuevo futuro para Getxo más sostenible y más integrado», ha comentado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  8. 8 Un siglo de menús entre obreros
  9. 9

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  10. 10 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Getxo avanza hacia la construcción de 4.471 nuevas viviendas

Getxo avanza hacia la construcción de 4.471 nuevas viviendas