Getxo avanza hacia la construcción de 4.471 nuevas viviendas

Tras más de tres años de tramitación y una cifra récord de alegaciones– más de 2.000– ahora sí, Getxo está a punto de aprobar ... de forma definitiva su futuro Plan General de Ordenación Urbana. Es el documento que dirá, entre otras cosas, dónde y cómo se puede construir en la próxima década. Sobre el papel están previstas 4.471 nuevas viviendas. Esta mañana ha tenido lugar la comisión previa al pleno extraordinario del 10 de noviembre en el que, salvo sorpresas, el gobierno de PNV y PSE sacarán adelante por mayoría y con el apoyo del PP su proyecto. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Álvaro González, el plan tiene los «reconocimientos y visto bueno» de otras administraciones. «Define un nuevo futuro para Getxo más sostenible y más integrado», ha comentado.

El documento ha tardado en llevarse a pleno, precisamente porque ha costado varios meses que llegasen los informes supramunicipales que debían dar el visto bueno. Dará un importante empuje a la construcción de vivienda. Con ello busca mantener y recuperar la población. Se queda en todo caso por debajo del límite que las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco fijaban en 4.790 pisos. El 68% serán protegidos aunque los porcentajes serán distintos en función del lugar en el que se levanten las promociones. Así, en suelo urbanizable las viviendas más asequibles llegarán hasta el 80% mientras que en suelo urbano será del 40%, algo que EH Bidu ha criticado porque llevará a una «guetización» de las zonas, en vez de mezclar los pisos para gente con menos recursos dentro del entramado urbano.

El impulso a la actividad económica llegará con la puesta en marcha de un nuevo sector de suelo urbanizable de 14 hectáreas en Martiturri, mientras se apostará por preservar el 80% del suelo de Azkorri como activo natural. Los espacios libres sumarán 191.000 metros cuadrados más y se creará un gran parque en Muru de 35.000 metros cuadrados. En Zubilleta, Peña Santa Marina y Dilizgoikoa se reservarán suelos para viviendas dotacionales. En Andra Mari, mientras tanto, se protegerá y combinará la regulación de las viviendas y los caseríos existentes.

La vicealcaldesa, la socialista Carmen Díaz, destacó que «aunque no es el plan que cada uno de nosotros hubiera hecho», se ha conseguido «consenso». Entre los avances más importantes la edil destacó un «nuevo modelo urbano sostenible, el crecimiento residencial en Andra Mari, Tosu, Muru y Peña Santa Marina, el 80% de vivienda protegida con más presencia de alquiler público. No se puede decir que es un plan especulativo y se prioriza la rehabilitación».

Inviable de realizar

No opinan lo mismo los otros dos partidos de la oposición. Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos se mostraron contrarios al documento. El portavoz soberanista, Mikel Bildosola, ha revelado que «para no cambiar cosas significativas han crecido un 20% las páginas del documento». El edil ha mostrado su preocupación por «cómo se va a llevar adelante porque es complicado aplicar muchos de los aspectos que se recogen». «Tanto trabajo para que luego no se pueda hacer y además los técnicos municipales no van a poder dar a basto para llevarlo a cabo», ha argumentado Bildosola. El concejal ha puesto como ejemplo la «ampliación de Fadura» en la que al final el Ayuntamiento ha tenido que ceder al posicionamiento del Gobierno vasco e incorporar la necesidad de realizar un estudio hidrológico antes de realizar cualquier obra para conocer si se compromete el estado del humedal de Bolue.

«Se ha hecho una tramitación acelerada. Llevamos meses sin información y de repente se entrega con prisas, quedan cuestiones pendientes de incorporar, sobre todo en protecciones medioambientales y edificios protegidos. No es un plan que la ciudadanía apoya», ha criticado el portavoz morado, Xabier Benito.