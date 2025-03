Getxo auditará a la entidad deportiva con un «agujero» de 182.000 euros

Leire Pérez Getxo Miércoles, 19 de marzo 2025, 18:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Getxo auditará las cuentas del club de baloncesto en el que se han detectado gastos injustificados por valor de 182.000 euros. El concejal de Deportes, Álvaro González, explicó ayer en consejo rector que Getxo Saski ha solicitado ayuda para poner negro sobre blanco en los balances económicos. La institución les brindará apoyo después de que el órgano directivo contabilizase un «agujero» en la contabilidad. A comienzos de marzo la junta presentó su dimisión abocada por las «irregularidades económicas» de las que culpaba al expresidente al ser la única persona que podía operar con las cuentas.

González anunció que una «junta gestora» se ha hecho cargo de la entidad y será la encargada de tomar las riendas del proyecto deportivo. A preguntas del PP, el concejal reveló que el Consistorio ha concedido «300.000 euros» al club en concepto de subvenciones en los últimos cinco años. La mayor parte de las cuantías fueron destinadas a solventar gastos de competiciones. Es el único club de baloncesto del municipio con más de 300 jugadores. El año pasado contó con un equipo en la liga EBA (Tercera División), pero precisamente cedió su puesto por falta de presupuesto. Únicamente tres equipos vizcaínos militaban en esta categoría la temporada pasada.

Que se solicite «una declaración responsable y la aprobación de las cuentas» para justificar las subvenciones provocó que los populares cuestionasen el «control» del dinero público. «Sólo tienen obligación en las líneas subvencionables, es un trabajo que hacen los técnicos y, de no haberse justificado, no se hubiera concedido el siguiente año. El desfalco no se hace sobre las subvenciones, el club tiene una contabilidad y sus propios recursos. No hay ninguna irregularidad en la concesión de las ayudas», defendió el responsable de Getxo Kirolak, Álvaro González.

El principal partido de la oposición censuró que el Ayuntamiento conociese «desde hace años los problemas que acarreaba la entidad y no actúase». «Nos hemos enterado hace dos meses, sabíamos que había discrepancias entre un grupo de padres que no son socios y la junta, pero no que fueran de carácter económico. Pusimos las medidas necesarias para que se solucionase», aclaró González. «Es falso, Carlos Sergio, concejal de este Ayuntamiento y director de Deportes formaba parte del club y lo sabía todo», recriminó el portavoz popular, Eduardo Andrade.

Estatutos

Desde el PP se acusó al concejal de Deportes de «mirar a otro lado y de amiguismo». Reprocharon que «Getxo Kirolak contratase un abogado que impidiese a las familias presentar otra candidatura y hacer una interpretación torticera de los estatutos». «Borja Oses está contratado para asesorar a los clubes en cuestiones jurídicas, laborales y administrativas, son ellos los que lo piden y lo único que hace es solicitar que se cumplan los estatutos y, si alguien estaba en contra, debía haber ido a los tribunales», dijo el responsable municipal

El «desfalco» del Saski no fue el único asunto que se trató. González reconoció «problemas» en el Arraun de remo. «Están dejando de cobrar la cuota a socios y les dan de baja para que no puedan presentarse a la junta», alertó Andrade. «Les hemos pedido el cumplimiento de los estatutos de forma rigurosa. Me consta que se está solucionando, pero no puedo meterme en la gestión del club», resumió González.