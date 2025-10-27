El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ivan Jimenez, ha estado acompañado por la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, a su derecha. Ignacio Pérez

Getxo anuncia «un proceso de escucha» para decidir qué hacer en el Puerto Deportivo

El proyecto de reforma vuelve a la casilla de salida tras 4 años de polémicas y se excluye de la toma de decisiones a la sociedad municipal

Leire Pérez

Leire Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:59

Vuelta a la casilla de salida. El Ayuntamiento de Getxo y la Autoridad Portuaria de Bilbao anunciaron este lunes, tras cuatro años y un concurso ... público que ha resultado un fiasco, que la revitalización del Puerto Deportivo es un proyecto que debe ser definido de nuevo. No parece valer lo previsto hasta ahora, una tarea que se había puesto en manos de la UTE formada por Abra Moyua y Bycam –que se había hecho con la concesión después de la renuncia de otra que ganó el concurso–. De hecho, se han marcado la intención de empezar por el principio, por un «proceso de escucha» que sirva de base para decidir qué hacer en la zona.

