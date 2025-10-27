Getxo anuncia «un proceso de escucha» para decidir qué hacer en el Puerto Deportivo

Vuelta a la casilla de salida. El Ayuntamiento de Getxo y la Autoridad Portuaria de Bilbao anunciaron este lunes, tras cuatro años y un concurso ... público que ha resultado un fiasco, que la revitalización del Puerto Deportivo es un proyecto que debe ser definido de nuevo. No parece valer lo previsto hasta ahora, una tarea que se había puesto en manos de la UTE formada por Abra Moyua y Bycam –que se había hecho con la concesión después de la renuncia de otra que ganó el concurso–. De hecho, se han marcado la intención de empezar por el principio, por un «proceso de escucha» que sirva de base para decidir qué hacer en la zona.

Lo anunciaron la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Iván Jiménez, que calificaron el momento como el «cierre de una etapa y el comienzo de otra». Unos minutos antes, la sociedad pública había aceptado la renuncia de la empresa adjudicataria, que había asumido el compromiso de invertir 21 millones de euros y que se ha marchado, entre otras cosas, por la dificultad para explotar un hotel donde ahora están los cines y los locales de hostelería.

No solo eso. Anunciaron también que a partir de ahora el liderazgo «técnico y estratégico» recaerá en la Autoridad Portuaria, propietaria del terreno. En colaboración con el Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE –aunque los socialistas son críticos con los planes conocidos hasta ahora para el puerto–, llevará a cabo un 'máster plan', un «plan estratégico integral» en el que se comenzará a trabajar el 1 de enero, cuando se hará efectiva la renuncia de la concesionaria. Ello implica hacer a un lado al tercer agente en la ecuación, la sociedad pública local que preside la propia alcaldesa y cuyo gerente, Álvaro Cerezo, ha sido cuestionado por el fiasco del concurso público para la concesión.

Turismo de cruceros

En enero, Ayuntamiento y el Puerto de Bilbao comenzarán a desarrollar el «proceso de escucha» para el que quieren contar con Bilbao Ría 2000 y en el que se tomará en cuenta la opinión de «univesidades, asociaciones y ciudadanía», dijeron. Explicaron que estará alineado con la estrategia metropolitana y «con la Agenda Horizonte 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas», un detalle que puede pretender dar réplica a las críticas de los grupos de la oposición que son críticos con la idea de convertir el Puerto de Getxo en un 'hub' del turismo de cruceros en el Cantábrico, lo que juzgan insostenible.

«Este proceso marca el inicio de una transformación ambiciosa, construida desde la cooperación entre instituciones y con un fuerte compromiso con la ciudadanía de Getxo. Estamos plenamente implicados en el diseño de un nuevo modelo de puerto verde y útil para la ciudadanía, que combine la actividad náutica con la sostenibilidad medioambiental, económica y social dentro de un proyecto que pretende ser un ejemplo internacional en la integración puerto-ciudad», remarcó Jimenez.

Con el análisis encima de la mesa será el momento de tomar decisiones. «Se verá la viabilidad económica, qué tiene sentido y qué no en este entorno, pero primero tendremos que saber cómo funcionamos, cuál va a ser el entorno de la parte de los cruceros, si se mantienen los viales que están hoy en día, si hay que cambiar el diseño, ver qué actividades se pueden desarrollar en el Puerto Deportivo. A día de hoy no tenemos la respuesta, puede cambiar el diseño actual de la zona», aseguró el presidente de la Autoridad Portuaria. Después, se decidirá si se hace una licitación o varias, si se convoca de forma global, o una para el Puerto Deportivo y otra para la terminal de cruceros. Todo está abierto.

También si la sociedad pública de puertos recreativos vascos se hace cargo de la lámina de agua, como solicitan los amarristas. «Es una posibilidad que existe como otra cualquiera».

Sin hotel

La posibilidad de construir en el Puerto Deportivo un alojamiento con 190 habitaciones y, según los planes iniciales, más de 25 metros de altura, ha sido el detonante del fiasco del proceso. La concesionaria de la reforma no vio claro que el hotel pudiera construirse –de momento se necesita un cambio legal para poder hacerlo en suelos portuarios y existe oposición en sectores locales, incluso dentro del propio gobierno municipal– y, por esta y otras razones, renunció al contrato. Ahora, el preidente del Puerto de Bilbao no ve que el hotel sea una infraestructura que vaya a levantarse sí o sí. «No existe un proyecto», dijo ayer Iván Jiménez.

«Yo mismo he visto infografías en algunos casos llevadas a unas proporciones reales de edificios de 50 metros. No puede haber un proyecto porque no se puede construir legalmente», señaló, aunque admitió que para que eso sea posible se ha iniciado la modificación del plan especial del Puerto. «¿Quiere decir que mañana habrá un hotel? No lo sabemos, incluso aunque se apruebe la modificación, puede ser que no se haga. Habrá la posibilidad de que pueda ocurrir y eso es importante porque llevamos varios años con esto», destacó. A renglón siguiente dijo que «si en el proceso participativo estuviesen de acuerdo los vecinos en que hubiera un hotel no sería lo mismo tener que empezar desde cero o tener ya un recorrido avanzado».

La alcaldesa, Amaia Aguirre, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad. «Se abre una etapa ilusionante», apuntó la regidora peneuvista. «A corto plazo se garantiza la continuidad de los servicios esenciales a los usuarios», garabtizó. En el futuro la sociedad pública informará de los siguientes pasos a través de su página web y en las oficinas de capitania.