«Getxo es cada vez es más anciano y hay que atajarlo con un plan de vivienda» Begoña Losilla pasea por las calles de Getxo. / Ciudadanos La cabeza de lista de la formación naranja plantea dejar de lado «obras faraónicas» y centrarse en mejorar los servicios a la ciudadanía TXEMA IZAGIRRE GETXO. Jueves, 16 mayo 2019, 22:26

La joven Begoña Losilla, cabeza de lista de Ciudadanos de Getxo, pretende eludir «obras faraónicas como el Getxo Antzokia» y que el dinero repercuta en servicios como guarderías, mejoras de calles y demás. Losilla requiere que los vecinos sepan dónde va a parar el dinero del Ayuntamiento y que lo noten. Algunas de sus propuestas pasan por remodelar la plaza de La Estación de Las Arenas y el Nagusien Etxea, además de abrir salas de estudio 24 horas.

- ¿Qué plantea usted para el Ayuntamiento?

- Pues devolver a los vecinos el municipio porque ha estado alejado de los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, solo tenemos una guardería municipal en Getxo, con casi 80.000 habitantes, que acoge a ocho niños y niñas de cero a un año por curso académico. Las posibilidades que hay son mínimas.

- La vivienda es una cuestión clave en su programa.

- Efectivamente. La población está envejeciendo, los alquileres son carísimos y las viviendas también. Getxo cada vez es más anciano y hay que atajarlo con un plan de vivienda muy importante. Un informe del Ayuntamiento revela que hay mil viviendas vacías. Hay que darles una salida, aunque el equipo de gobierno no haya hecho nada hasta ahora.

- ¿Qué salida?

- La idea de Ciudadanos es habilitarlas, de alguna manera, siguiendo el plan Bizigune y ofrecer un tipo de ayuda municipal. Se trataría de tasar un precio de alquiler para que el Consistorio dé unas ayudas a los propietarios y asegure que van a recibir ese alquiler mensual y que no va a haber ningún problema entre arrendatario y arrendador. Queremos que el Ayuntamiento se involucre en ese plan de apertura de viviendas y que todos podamos entrar en ese plan.

- ¿Le preocupa la seguridad?

- Pues sí, porque han subido un 30% los robos con violencia y robos de vehículos. Hay que dotar de más medios a la Policía Municipal.

- Pide transparencia y mejores servicios a los ciudadanos.

- Tenemos que olvidarnos de hacer obras faraónicas, como el Getxo Antzoki, todavía sin inaugurar del todo. Ha supuesto 52 millones de euros. Podíamos compararlo con el Euskalduna, que costó 70 millones. Nuestro alcalde se ha coronado con esa obra. Planteamos que se invierta ese dinero en mejorar los servicios a los ciudadanos: transporte, carreteras... cosas del día a día, sin invertir tanto presupuesto en obras de esas dimensiones. Si no me equivoco, en el Getxo Antzoki hay programadas dos actividades en mayo y tres en junio. Han creado una caja vacía.

Mayor transparencia

- Plantea la transparencia total de gasto

- Sí. Es necesario hacer una auditoría al dinero público, ayudas y subvenciones que se den. Y que los getxotarras sepan en qué se gasta el dinero público. En realidad, pagamos un montón de impuestos y no sabemos dónde van. Esa transparencia no la vemos, no la notamos en la mejora de servicios o en ampliar las plazas de aparcamiento en el municipio.

- ¿Qué plantea para la plaza de La Estación de Las Arenas?

- El PNV tenía un plan para mejorarla, pero sigue igual. Planteamos devolver espacios verdes a Getxo y remodelar esa zona de una vez.

- ¿Y para la Nagusien de Romo?

- Estamos en contra de la obra de la Kultur Etxea de Romo porque ha tenido un montón de problemas y no es accesible para las personas mayores. Todos los jubilados están encantados en la Nagusien y no quieren moverse de allí. Nadie ha tenido en cuenta sus decisiones, cuando tienen derecho a voz y a voto. Planteamos remodelar la Nagusien, que es una zona que tiene todo muy bien preparado y un patio precioso.