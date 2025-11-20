Getxo alardea de talento cultural Los premios Aixe! ha reconocido en su decimoquinta edición el trabajo de 14 artistas, colectivos e iniciativas surgidas del municipio

Muxikebarri volvió a llenarse de vecinos en una noche especial. Los premios Aixe Getxo! celebraron su decimoquinta edición, convirtiendo la cultura local en protagonista. El Ayuntamiento entregó un total de 14 galardones a artistas, agentes y colectivos que, desde disciplinas muy distintas, han contribuido a enriquecer el municipio. Unas 250 personas participaron de la gala, que este año conmemoró el 50 aniversario del Aula de Cultura –ahora llamada Getxo Cultura–, y homenajearon a quienes han aportado al funcionamiento de la entidad.

El acto estuvo amenizado por el coro de voces blancas Lilura Abesbatza y uno a uno los premiados subieron al escenario. El fotógrafo David Herranz fue reconocido en la categoría de Artes Visuales y Audiovisuales. Su nombre resonó con fuerza por «crear un estilo propio». La ovación se repitió cuando se reconoció el trabajo de Veva Linaza en Artes Plásticas. «Su pintura paisajística, depurada y personal, ha viajado más allá de las fronteras de Euskadi».

El diseño tuvo también su espacio con Jaime Hayde Montiel, ilustrador con trayectoria internacional. En música clásica y contemporánea, la soprano Leyre Mesa recibió el aplauso por su dedicación artística y pedagógica, mientras que la banda El Reno Renardo –con nueve discos a las espaldas– arrancó sonrisas con su propuesta irreverente.

Entre los Molinos de la noche estuvo el destinado a Karola Etxea, uno de los restaurantes más emblemáticos del Puerto Viejo. La categoría de gastronomía puso en valor este establecimiento, que durante cinco décadas ha sabido mantener viva su esencia de la mano de Gualber Royo. «Siempre bajo la estela de su madre Karola Larrea, magnífica guisandera, que ofrecía cazuelas, pescados fritos, ensaladas y cenas por encargo».

La educación y la ciencia se convirtieron en las otras caras de la cultura. En ese caso, el premio fue para Xabier Orueta; y en el campo de la innovación, la investigadora Ainhoa Magrach fue distinguida como miembro del Basque Centre for Climate Change, donde estudia sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas.

La literatura tuvo también su momento con la poeta Aurora Vélez, y se resaltaron los ensayos de Javier Campo por su aporte al patrimonio. Sin dejar de lado la arquitectura, se premió al edificio de Harino Panadera, un ícono industrial que sigue marcando la memoria urbana.

Además, los Aixe Getxo! reservaron dos momentos especiales. El primero fue el dedicado a Peru Urresti, fotógrafo que ha retratado la vida del municipio en las páginas de EL CORREO; y el otro, para Martín Urrutia, joven cantante que tras su paso por 'Operación Triunfo' es una de las voces emergentes más prometedoras.