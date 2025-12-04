El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bicicleta se usa cada vez más como medio de transporte urbano diario en Getxo. E. C.

Getxo abre la puerta a revisar su ordenanza de tráfico con 24 años de antigüedad

El Ayuntamiento admite que la normativa ya no responde a la movilidad actual con la expansión de bicicletas, patinetes y la red de bidegorris

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:40

Comenta

La posibilidad de actualizar la ordenanza municipal de tráfico de Getxo está sobre la mesa. La regulación, aprobada en 2001, es considerada por vecinos y ... grupos políticos desfasada ante la nueva realidad de movilidad que vive el municipio, considerando que no contempla fenómenos hoy cotidianos como la irrupción de los patinetes eléctricos o el auge de la bicicleta como medio de transporte urbano diario.

