Getxo abre la puerta a revisar su ordenanza de tráfico con 24 años de antigüedad

La posibilidad de actualizar la ordenanza municipal de tráfico de Getxo está sobre la mesa. La regulación, aprobada en 2001, es considerada por vecinos y ... grupos políticos desfasada ante la nueva realidad de movilidad que vive el municipio, considerando que no contempla fenómenos hoy cotidianos como la irrupción de los patinetes eléctricos o el auge de la bicicleta como medio de transporte urbano diario.

El debate regresó de la mano de dos mociones impulsadas por el Partido Popular y EH Bildu. Las coaliciones piden modernizar la normativa sobre usos y seguridad en las vías urbanas. Teniendo en cuenta los espacios públicos actuales como las plataformas únicas –donde confluyen peatones, tráfico rodado y bicicletas– o las zonas de carga para vehículos eléctricos.

Por su parte, la formación abertzale defiende que «tenemos que pasar de una lógica centrada en el coche a otra de movilidad sostenible». Su propuesta incluye un proceso participativo para la redacción del nuevo texto. Además, pide tramitarlo en 2026 y reservar los recursos necesarios para ello. Por otro lado, el PP asegura que la «desactualización dificulta el trabajo de la Policía Local» ante las nuevas formas de moverse en las calles.

La necesidad de revisar la ordenanza responde al incremento notable de bicicletas en los últimos años. Su presencia se ha intensificado especialmente gracias a la implantación del servicio BizkaiBizi y la red de bidegorris. También están los patinetes eléctricos. Estos vehículos, inexistentes cuando se aprobó la ordenanza, han generado nuevas situaciones. La circulación por aceras, exceso de velocidad, utilización inadecuada del casco o desplazamientos con dos personas en un mismo dispositivo son escenas habituales.

Cabe recordar que la villa costera fue una de las primeras del entorno en poner en marcha un servicio municipal de patinetes en 2020. La iniciativa sumó más de 5.000 usuarios en apenas cuatro meses, pero el Ayuntamiento decidió retirarla tras un atropello mortal registrado en Cataluña que reabrió el debate sobre comportamientos que suponían un riesgo.

Así que el debate no es nuevo. Ahora el equipo de gobierno reconoce que la actualización es necesaria, pero discrepa con los plazos y la fórmula propuesta. La concejala de Infraestructuras, Janire Ocio, señaló que antes de abordar la reforma es preciso cerrar «otros proyectos técnicos», entre ellos la implantación de zonas de bajas emisiones. Así que no ha aclarado cuándo comenzarán a mover ficha. Aunque menciona que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana incorpora «elementos que van mucho más allá como el Sistema General de Movilidad Alternativa.