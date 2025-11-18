El fuerte de La Galea deja atrás su abandono

El fuerte de La Galea empieza por fin a mostrar su silueta real. Tras meses de trabajo, las primeras actuaciones de limpieza y control de ... la vegetación han transformado por completo el aspecto de este enclave histórico de Getxo, uno de los más deteriorados del municipio y, al mismo tiempo, uno de los que despierta mayor curiosidad entre los vecinos por su valor patrimonial y arquitectónico.

La intervención, coordinada por la Fundación Punta Begoña, se puso en marcha después de que la ciudadanía situara la recuperación del espacio como una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos de este año. Aquella decisión abrió la puerta a un proyecto de regeneración que, según la propia organización, pretende ser «sostenible, abierto y pensado para durar».

«No queríamos que fuese una actuación puntual que volviera a quedar en nada. Nuestro objetivo es que la estructura deje de ser un lugar abandonado y pase a ser un espacio vivido por la gente», explica la directora de la fundación María Peraita, que reconoce que el estado inicial del conjunto era «peor de lo esperado».

Con el paso de los años, las paredes de la fortaleza militar se han llenado de graffitis y la maleza había invadido el suelo, del que solamente se miraba un escaso reflejo de las antiguas baldosas color teja. La vegetación había colonizado por completo muros, pasillos y antiguos baluartes. En algunos puntos, incluso crecían árboles de porte considerable sobre las propias estructuras.

El trabajo para «revivirlo» no ha sido fácil. Las primeras semanas se centraron en frenar esa invasión. A medida que avanzaban las tareas, comenzaron a aparecer elementos hasta ahora ocultos. El viejo pozo, las rampas interiores por las que se movían los cañones, los contornos de los baluartes y, quizá lo más llamativo, el nombre del vestigio, que ya se puede apreciar desde el propio paseo.

A esa fase de limpieza le ha seguido otra, no menos laboriosa, de adecuación del terreno y retirada de residuos acumulados por décadas de accesos incontrolados. También se estudia cómo retirar las pintadas sin dañar la piedra ni generar residuos. «Tiene que ser una técnica muy poco agresiva y que sea lo más sostenible posible», apunta la directora.

Paralelamente se está elaborando un estudio completo para determinar las medidas de seguridad que permitan futuros recorridos. El reto reside en consolidar la estrategia y preparar el lugar para recibir visitantes sin riesgos.

La antigua casa del farero, el entorno de la torre y varias zonas interiores requieren una evaluación técnica más profunda antes de permitir el acceso. Según las previsiones podría abrirse al público a mediados del próximo año, si los trabajos avanzan como se espera. «Nuestra idea es que la gente pueda entrar cuanto antes», señala, aunque advierten de que cualquier fecha dependerá del estado final de los restos.

Además se contará con una primera musealización, que complemente las rutas paisajísticas ya existentes entre Punta Begoña y Punta Galea. La intención es que las visitas a este nuevo atractivo turístico no se limiten a recorrer el exterior, sino que las personas puedan comprender el papel defensivo que tuvo la fortificación desde su construcción en 1743.

Peraita recuerda que además de restaurar un edificio, se busca involucrar a la ciudadanía en todo el proceso. «No queremos que el proyecto se quede en algo anecdótico y después de unos años vuelva a estar en estado de abandonado», subraya.