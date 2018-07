Fraternidad marinera por Santiago Los veleros llegan desde Hondarribia. / JORDI ALEMANY Once veleros amarran en Getxo, una de las escalas para completar la ruta de peregrinaje hasta Muros en una travesía que sirve para fraguar amistades TXEMA IZAGIRRE Domingo, 15 julio 2018, 00:22

«Del Camino de Santiago a vela me gusta el ambiente, la confraternización. Aquí se hacen amigos íntimos que después se quedan juntos navegando por las rías gallegas, algunos hasta tres meses». Federico Fernández Trapa es el director de North Marinas, la asociación sin ánimo de lucro que organiza el 'Sail the way', donde lo normal es viajar con familiares y amigos. Once etapas desde Hondarribia a Muros, con la guinda de una caminata de unos diez kilómetros para llegar a la catedral y obtener los sellos pertinentes de peregrino. Ayer salieron a la mañana desde el puerto guipuzcoano en dirección a Getxo once veleros que arribaron a la tarde.

Todo fue a pedir de boca. «Hemos tenido viento casi todo el rato y ha sido una navegación preciosa», comentó Fernández Trapa, 'Fico'. Las condiciones meteorológicas llevaron en volandas hasta Matxitxako a los participantes. Como allí cesó el viento, tiraron del auxilio del motor para amarrar en el Puerto Deportivo. A las 16.30 llegó el primero, dos horas y media antes de lo previsto.

Este patrón asturiano, con miles de horas de navegación encima, es la tercera vez que afronta el Camino a vela y sigue enamorado de la salsa humana que se hace a bordo. Como Francisco Laredo, Paco para sus amigos. «El espíritu de 'Sail the Way' es la confraternización. No solo disfrutas con la gente, sino que aquí todo el mundo está dispuesto a ayudar». Este portugalujo afincado en Castro Urdiales hasta soltó un aparejo por popa. Capturó «un mono, como lo llamamos aquí; un bonito de unos 6 kilitos».

Hasta buitreras

Paco es un enamorado de la mar y del Cantábrico: «Esto es una maravilla, una joya que no sabemos valorar lo suficiente. Tenemos que estar orgullosos». Y no solo habla de paisajes, sino de la fauna marina y las aves. «Hasta se ven buitreras».

A todos les maravilló el recibimiento de Hondarribia, incluido a Joaquín Cobelo, que se remangó en A Coruña el lunes para abrir velas y plantarse en Gipuzkoa. «Quería hacerla por primera vez desde la primera etapa». Este gallego destacó la recepción en Hondarribia: «Fue genial. Encima comimos un marmitako riquísimo y se les ocurrió darnos en 'tupers' lo que sobró. Mejor idea, imposible».

Cuatro barcos franceses se apuntaron a 'Navegar el Camino'. Y en uno de ellos salieron para cumplir una promesa. Un patrón galo, que reside en Irlanda, y prometió que peregrinaría si su hermana salía viva de un cáncer. «No creía en esas cosas, pero aquí está el hombre junto con su mujer canadiense», apuntó 'Fico'.

'Sail the Way' quiere desplegar más velas. Se calcula que se van a unir más embarcaciones y un total de 25 llegarán al puerto de Muros en una comunión entre galos, vascos, cántabros, asturianos y gallegos.