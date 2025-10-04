Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»

Hay días en los que, aunque el trabajo se amontone, y las mesas estén a rebosar, se hace más fácil atender a los clientes. Es ... lo que ha sucedido este mediodía en el restaurante La Despensa de Las Arenas, un conocido local hostelero, junto a la plaza de la Estación, que regó el barrio con nada menos que 3 millones de euros. Los hosteleros vendieron más de tres series y la administración número 2 de la calle Mayor, de la que provenían los décimos, el resto hasta llegar a las 5 series del 62251. Es el primer premio de la Lotería Nacional, valorado en 600.000 euros la serie de diez décimos cada uno y se vendió íntegramente en Getxo.

Aitziber Ramos, propietaria del local hostelero, no se detuvo ni un solo momento este sábado. «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo ni a mirar cuánto dinero exacto hemos repartido, pero en torno a más de tres series, mucho», se alegraba libreta en mano, mientras anotaba las comandas. La Diosa Fortuna le visitó dos veces. Por la mañana cuando le llamó su marido para decirle que les había tocado la lotería, y al mediodía con todas las mesas a rebosar. «Estaba en el coche conduciendo, he venido hacía aquí y ya estaba todo lleno de gente que quería comer, no me ha dado tiempo ni a pensarlo», aseguraba. «Hace mal día, pero tenemos todo a tope, está viniendo más gente de la que teníamos previsto», comentaba una de las camareras.

«Lo bueno es que ha sido muy repartido por el pueblo, hemos repartido los 3 millones entre nuestros clientes, se ha quedado en Getxo», explicaba a EL CORREO, mientras atendía sin respirar los almuerzos.

Los afortunados no se acercaron décimo en mano al restaurante para celebrarlo, fueron más recatados, aunque Ramos no descartó organizar algo a última hora. «No nos ha dado ni tiempo, estamos venga a trabajar, así que luego ya lo festejaremos», aseguró.

Terminación en Navidad

Es la segunda ocasión en la que dan buena suerte a su clientela. En Navidad entregaron «algo de dinero con la terminación de los décimos». «No fue mucho, pero algo sí», comentó. «Estamos muy contentos, sentimos mucha alegría porque está repartido y a nosotros nos ha tocado también algo», afirmó.

También es la segunda vez en pocos meses que Iñaki Lazkano, el responsable de la administración Los Arcos reparte suerte. A pesar de llevar tan solo unos meses al frente del negocio, en el sorteo de Navidad dio un pellizquillo. Vendió un décimo premiado con 125.000 euros.