El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aitziber Ramos, propietaria del restaurante La Despensa. L. P.

Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»

El restaurante la Despensa y la administración número 2 de Las Arenas han vendido cinco series del número 62251, valorado en 60.000 euros el décimo

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Hay días en los que, aunque el trabajo se amontone, y las mesas estén a rebosar, se hace más fácil atender a los clientes. Es ... lo que ha sucedido este mediodía en el restaurante La Despensa de Las Arenas, un conocido local hostelero, junto a la plaza de la Estación, que regó el barrio con nada menos que 3 millones de euros. Los hosteleros vendieron más de tres series y la administración número 2 de la calle Mayor, de la que provenían los décimos, el resto hasta llegar a las 5 series del 62251. Es el primer premio de la Lotería Nacional, valorado en 600.000 euros la serie de diez décimos cada uno y se vendió íntegramente en Getxo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  5. 5 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  6. 6 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  7. 7

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  8. 8

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional deja 3 millones de euros en Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  10. 10

    Un perro muerde a un niño de 4 años en la espalda y el cuello: «Metí las manos en la mandíbula pero le tenía muy enganchado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»

Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»