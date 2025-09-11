La feria de agricultura ecológica de Getxo reúne el sábado a 18 productores en Algorta El mercado, que promueve un consumo responsable de los alimentos, se celebrará en la plaza de la Estación de 10 a 15 horas

Johana Gil Getxo Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Este sábado, la plaza de la Estación de Algorta será el escenario de la feria de agricultura ecológica Bio Getxo, organizada por la asociación Ekolur, en colaboración con el Ayuntamiento. En esta nueva edición, productores de diversos puntos de Bizkaia, así como de Gipuzkoa, Araba, Nafarroa e Iparralde llegarán al municipio para la exposición y venta de alimentos elaborados de forma sostenible.

La cita, que se desarrollará de 10.00 a 15.00 horas, contará con 18 puestos. El objetivo de este evento es promover el consumo responsable y saludable de productos que no hayan sido expuestos a fertilizantes ni pesticidas químicos. Así, el público podrá adquirir frutas, hortalizas, quesos, mermeladas, pan, conservas, entre otros.

«Estos encuentros se celebran en un marco en el que cada vez son más las personas que se dedican a la agricultura ecológica y donde los vecinos están cada vez más concienciados en realizar un consumo responsable, saludable y que respete el medio ambiente», explica Iñigo Urkitza, concejal de Medio Ambiente de Getxo.

El mercado se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores y consumidores, donde además de adquirir productos locales y ecológicos, los asistentes pueden informarse sobre prácticas sostenibles, que aplican sistemas menos invasivos para combatir la degradación de los suelos y la importancia de la agricultura respetuosa con el entorno.