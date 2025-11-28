La falta de podas desata la indignación en Getxo y abre otro frente con los vecinos Desde el Ayuntamiento dicen que se trata de una «estrategia contra el cambio climático», aunque anuncian un nuevo concurso

La decisión del Ayuntamiento de Getxo de no podar los árboles que estén a más de 2 metros de las fachadas está levantando ampollas entre los vecinos del municipio costero. Residentes, sobre todo en Las Arenas, aunque las quejas recorren también Algorta, se están constituyendo en asociaciones para exigir al Consistorio que reconsidere su posición y termine con la «situación de descuido» que, a su juicio, se apodera del municipio. En varias ocasiones han acudido a pleno en los últimos meses. Insisten en pedir soluciones.

«No somos alarmistas, somos realistas, y tampoco es que pensemos que los jardineros no trabajan. La política del Ayuntamiento es la de que no se pode, han dado esa orden y se piensan que dejando crecer los árboles hasta el infinito van a dar más sombra», recrimina Esperanza Saldaña, presidenta de la asociación afectados por la falta de mantenimiento y poda del muelle de Las Arenas, un colectivo recién creado para denunciar el «abandono sin sentido que padecemos». «Se basan en una normativa europea que no dice nada de lo que defienden y los vecinos no estamos satisfechos», lamenta.

Saldaña insiste en que es un «problema de seguridad». «Las ramas se meten por los ojos cuando andas, por las ventanas, todo está lleno de más hojas, pero es que se caen, en los últimos días se ha desplomado un ejemplar en Zugazarte que ha roto un muro, es la tercera vez que sucede.Hay más casos, en Churruca tuvieron que venir los bomberos a cortar unas ramas porque se caían encima de los coches», revela.

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, asegura que «existe una planificación y se trata de garantizar un equilibrio entre mantener los refugios climáticos con sombra en parques y zonas vedes para hacer frente a las olas de calor que nos vienen, evitar podas excesivas que comprometan la resiliencia ante el cambio climático y garantizar la seguridad vial, peatonal y de las personas». «Estamos trabajando en ello y si hay zonas que mejorar, espero que se haga», insiste.

Pero sus razones no parecen convencer a los vecinos de la Avenida de Zugazarte. «Se han caído 10 de los 14 árboles, el último hace sólo quince días. Por suerte solo han provocado daños materiales», advierten. Los residentes recuerdan que «el municipio llegó a salir hace veinte años en revistas especializadas de jardinería de Holanda y Bélgica como ejemplo de diseño y conservación. Pero la situación actual deja mucho que desear», lamentan.

«Es un descontrol. ¿Dónde están todos los árboles que había en la calle Mayor? Yo misma ví cómo los arrancaban, no se pueden replantar. El Ayuntamiento predica una cosa y luego donde quieren hace otra, nos toman por idiotas o pasan de los ciudadanos», lamenta Margarita González. El jueves volvió al pleno en representación de vecinos y comerciantes de la emblemática calle de Las Arenas.

Ahorro para la empresa

Unas críticas de las que no ha tardado en hacerse eco el PP. «Se está pagando a la empresa por un trabajo que no hace, que se reclame el dinero de las podas», insiste Eduardo Andrade. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la jardinería y limpieza de las calles de la localidad con un presupuesto de 3,97 millones de euros. El nuevo pliego tendrá una duración de 18 meses sin prórroga. Que sea tan corta la duración permitirá revisar las condiciones laborales y realizar mejoras, si el servicio no va de forma adecuada.