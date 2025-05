La falta de personal impide dar citas para las ayudas de emergencia en Getxo

Leire Pérez Getxo Viernes, 23 de mayo 2025, 19:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Getxo ha suspendido «de momento» las citas para la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social (AES), prestaciones económicas que financia el Gobierno vasco, pero que tramitan los Consistorios. Están dirigidas a personas sin recursos para evitar que caigan en situaciones de exclusión social. El año pasado Getxo repartió 1,2 millones de euros en este concepto. Según ha anunciado la concejala de Cohesión social, Carmen Díaz, los Servicios Sociales se han visto obligados a paralizar las entrevistas por «falta de trabajadores». A día de hoy sólo «5 de los 13 administrativos» están operativos en las tres sedes de Andramari, Algorta y Romo.

«Se ha dado la tormenta perfecta», lamenta la edil, y dos son las razones principalmente. Por un lado, algunos están «de baja» y, por el otro, se anotan vacantes por «movimientos de promoción laboral». Parte del equipo es «interino». Es decir, ejercen su puesto sin tener la plaza en propiedad y esto provoca que muchos opositen a otras instituciones y se marchen en cuanto encuentran mejores condiciones laborales. Es una situación que se arrastra desde hace tiempo.

«Estamos llamando a todas las personas que están en bolsas de trabajo, pero también lleva su tiempo. Hasta que se cubran los puestos debemos priorizar la atención de las necesidades urgentes en materia social de nuestra ciudadanía y posponer las citas de las AES», insiste Díaz.

La responsable del departamento aclara a ELCORREO que «por ejemplo, es urgente valorar una dependencia, gestionar la entrada de un mayor en una residencia, un desalojo, la ayuda a domicilio o valorar una desprotección infantil, entre otros. La cartera de servicios es muy amplia».

La edil lanza un mensaje de «tranquilidad» a los getxotarras. «Se van a tramitar las ayudas de carácter anual, pueden estar tranquilos, porque seguirán contando con ellas en cuanto se resuelvan la falta de personal administrativo, que no se preocupen. Pero no puede ser que lo hagamos en detrimento de otras peticiones», añade. «Getxo ha cubierto históricamente la totalidad de la demanda de lasAES y así seguiremos haciéndolo, porque detrás hay personas con dificultades económicas que dependen de esta aportación anual para garantizar su bienestar y el de sus familias», afirma.

Sin recursos

La vicealcaldesa denuncia que la gestión de las AES pone «en un brete a los ayuntamientos porque ponemos dinero de más para las propias ayudas y no contamos con fondos para los trabajadores». Recuerda que es una «encomienda de gestión». «Siempre lo tramitamos los ayuntamientos, pero los Servicios Sociales están saturados para poder llevar a cabo nuestra auténtica función, que es apoyar y acompañar a las personas en su inclusión social, como ha advertido hasta el Ararteko», recuerda la edil. Díaz insiste que no son «un cajón de sastre donde caiga todo lo que no funciona en el resto de sistemas, como el de garantía de ingresos o vivienda».

La concejala socialista critica además que «la semana pasada han sacado el decreto sin el que no se pueden dar las ayudas, mientras que antes lo hacían en febrero, lo que satura aún más nuestros recursos».