«Hace falta un esfuerzo mayor en la atención a mujeres víctimas de violencia machista» Carmen Díaz, candidata socialista en Getxo. / T. Izagirre La candidata socialista a la Alcaldía de Getxo cree que la Nagusien Etxea es «un ejemplo de intercambio social y generacional maravilloso» TXEMA IZAGIRRE GETXO. Viernes, 17 mayo 2019, 22:24

Carmen Díaz, candidata socialista a la Alcaldía de Getxo, propone un ambicioso plan de vivienda, un plan para renovar los servicios sociales así como rehabilitar y ampliar la Nagusien de Romo. Esta joven mujer también aboga por en marcha la OTA.

- ¿Hace falta un Plan de Vivienda para acabar con el éxodo juvenil?

- Es uno de los mayores problemas a los que dar respuesta. Siempre nos ha preocupado ver cómo nuestros jóvenes se va. Planteamos un plan al PNV en 2009 que está dando sus frutos en este mandato. Pero haremos más. Proponemos 64 pisos de alquiler social en Santa Eugenia y 40 en Lope de Vega sin derribar la Nagusien Etxea, así como la compra paulatina de vivienda privada para destinarla a alquiler social. Lo gestionaremos con una Sociedad Pública Municipal de Vivienda.

-¿Quiere cambiar la OTA y multiplicar los aparcamientos?

- No podemos dedicar muchos minutos diarios a nuestra jornada laboral en buscar aparcamiento. Proponemos un nuevo modelo. 300 plazas en Las Arenas, 60 en Romo y 250 en Algorta, en parkings subterráneos con OTA. Queremos que la tenga cualquier persona empadronada que la pida. Y reordenando espacios en el Puerto Viejo tendríamos 30 plazas más. Hay que revisar los acuerdos de plazas en cesión de uso para que no queden libres y se puedan alquilar. No queremos pagar más. Hay ideología hasta en los aparcamientos.

- Lleva un ambicioso programa para las personas mayores.

- Son un tercio de la población. Han trabajado duro y lo merecen todo. Hay que construir ciudades amables y potenciar la autonomía y el envejecimiento activo para facilitar los cuidados a personas dependientes. Queremos un compromiso total con las asociaciones de mayores, respetar la autogestión y colaboración total desde el Ayuntamiento. Un plan contra la soledad, talleres preventivos de salud y de seguridad, y mayor participación e intercambio generacional.

-¿Propone reformar y potenciar la Nagusien de Romo?

-La Nagusien Etxea es un ejemplo de espacio de intercambio social y generacional maravilloso. Proponemos respetar el edificio principal, que representa la memoria viva de Romo. Invertir 5 millones para construir 40 pisos de alquiler social para jóvenes y mayores, y un centro de día integral. Nuevas salas y mobiliario, ganar en metros para las actividades y revertir los ingresos por alquileres en personal: conserjes, monitores deportivos y educadores sociales.

-¿Apuesta por una nueva forma de concebir los servicios sociales?

- Son para todas las personas y deben acompañarnos en nuestro proceso vital. Abogamos, desde la planificación, por mayor participación, por la escucha de demandas sociales, por la socialización del conocimiento y coordinar a todos los agentes. Queremos que integren todas las perspectivas transversales como el género, la sexualidad, la diversidad cultural o la funcional, y las relaciones intergeneracionales.

-Es complicado, ¿no?

- Se precisa más coordinación entre el personal municipal, nuevos servicios como educadores de calle y gerontología social para acompañar a jóvenes y mayores, un servicio de asesoría jurídica integral y de traducción de lengua de signos. Hace falta un esfuerzo mayor en la atención a mujeres víctimas de violencia con un teléfono 7 días, 24 horas.

- También incide en la movilidad y accesibilidad.

- Son fundamentales. Urgen soluciones para acudir al Puerto Deportivo, al ambulatorio de Alango... A las personas mayores les cuesta un triunfo ir a las playas sin coche. Hay que acercar a vecinas y vecinos de Andra Mari al centro, y atraer a los turistas y trabajadores de los cruceros. Urge un bus urbano. «s una necesidad. Municipios como Erandio y Leioa nos llevan la delantera. Además necesitamos un pueblo accesible a todas las personas con diversidad funcional. Es transversal trabajar la inclusión en el deporte, en la cultura y en el urbanismo.