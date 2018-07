La falta de acuerdos obliga a Getxo a prorrogar sus cuentas Getxo quiere instalar un segundo ascensor en Aiboa, para conectar la estación con Sagrado Corazón. / P. URRESTI La rotura del pacto con el PP y la falta de entendimiento con Guk y EH Bildu han llevado al gobierno local a tomar esta decisión T. IZAGIRRE / T. BASTERRA GETXO. Jueves, 19 julio 2018, 02:00

A mediados de mayo estaba todo hecho. El equipo de gobierno formado por PNV y PSE habían alcanzado un pacto con el PP para abordar los principales retos futuros de Getxo. Juntos iban a sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana, la reforma de la plaza de Las Arenas o desarrollar un área de actividades económicas en Martiturri. Estos eran solo algunos de los 27 «puntos básicos» de aquel gran acuerdo, calificado por algunos como «histórico», que habían alcanzado las tres fuerzas políticas y que presentaron en rueda de prensa conjunta el 18 de aquel mes. Sacar adelante los presupuestos municipales de este 2018 era solo un trámite más para poder empezar a desarrollar aquella hoja de ruta diseñada durante meses entre jeltzales, socialistas y populares.

Todo estaba bien atado pero las cuentas no llegaron a entrar en el orden del día del pleno ordinario de aquel mes de mayo. A priori un hecho sin importancia. No lo fue. Los movimientos políticos en Madrid días después hicieron saltar por los aires lo pactado en Getxo. El 1 de junio Pedro Sánchez era nombrado presidente tras ganar la moción de censura con el apoyo de los representantes del PNV en el Congreso. Los efectos de aquel terremoto político llegaron a la Margen Derecha. El PP de Getxo rompió aquel gran pacto anunciado apenas unas semanas antes con el gobierno local. Lo comunicó justo el día previo a la celebración del pleno de presupuestos municipales. El primer efecto: la sesión no se llegó a celebrar.

Casi mes y medio ha pasado desde entonces y el gobierno getxotarra en minoría no ha llegado a ningún consenso con alguna de las otras dos fuerzas políticas con representación municipal -EH Bildu y Guk- que le habrían permitido aprobar las cuentas de este 2018. Por este motivo ayer el Ayuntamiento comunicaba de manera oficial que prorrogaba los presupuestos del ejercicio anterior, que ascienden a 100 millones de euros. Esto asegura que se cubrirá todo el gasto corriente y garantiza el normal funcionamiento del propio Consistorio y de las diferentes sociedades municipales (Getxo Kirolak, Aula de Cultura, Residencia Municipal, Escuela de Música y Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo).

Aún así el equipo de gobierno no se resigna y aspira a poder desarrollar las cuentas que diseñó para este 2018. Esto incluye las inversiones. Para ello será necesario que llegue a acuerdos puntuales con las diferentes fuerzas políticas para poder sacar adelante las distintas modificaciones de crédito que se deben realizar.

Solo este año el gobierno local prevé a destinar casi 15 millones de euros a nuevas actuaciones, una cantidad que se sumará a otras obras de carácter plurianual. Entre los proyectos que quiere desarrollar está la construcción de ascensor (900.000 euros) para conectar Aiboa con la zona del Sagrado Corazón -cerca de los juzgados-, renovar las plazas de la estación del metro de Las Arenas y la de Alango (750.000 euros), o realizar inversiones vinculadas a la promoción de vivienda (4,2 millones), como está previsto en Iturribarri con la colaboración de Gobierno vasco.