Estudian retirar del inventario los suelos contaminados del Puerto Deportivo De aprobar la solicitud Industria la decisión supondría un espaldarazo a la regeneración que ha quedado paralizada al irse la concesionaria

El departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco estudia retirar del inventario de suelos potencialmente contaminados las parcelas del Puerto Deportivo en las que en un futuro se podrá construir un hotel. De materializarse la decisión sería un espaldarazo a la regeneración urbanística, después de que la concesionaria, la UTE formada por Moyua Bycam (Abra Getxo Port), renunciase hace unos días a revitalizar la zona. Aunque la promotora no ha anunciado los motivos del desestimiento, en círculos cercanos y a la sociedad pública que gestiona la zona, sí había comentado el «contratiempo económico» que suponía deber descontaminar el lugar. En los pliegos de la licitación que ganó tras ofrecerse a realizar una inversión de 21 millones de euros, no estaba incluida dicha obligación.

Además, la Autoridad Portuaria ha iniciado un cambio legal para que se levante un edificio de hasta 26 metros de altura y 190 habitaciones que tampoco estaba en los pliegos y que es un motivo más de incertidumbre. El Ayuntamiento de Getxo ha presentado una alegación para que el inmueble no supere los 15 metros de la altura de la Casa de Náufragos de Arriluze.

El Ejecutivo autonómico dispone de un censo de suelos potencialmente contaminados por haber soportado actividades con sustancias nocivas para la salud y a los que exige una férrea limpieza en el caso de querer realizar una actuación sobre ellos. Dentro de ese listado se encuentran cinco parcelas del Puerto Deportivo de Getxo. El Ejecutivo autonómico está valorando la eliminación del inventario de estas pastillas después de que en «julio» recibiera una solicitud en este sentido. El departamento no ha aclarado a preguntas de EL CORREO quién ha presentado el requerimiento.

Según argumentan, podría aceptarse la solicitud porque «la ley estatal ha introducido cambios y flexibilizado algunos criterios». Y en base a tales modificaciones, hay actividades que antaño se consideraban como contaminantes y que ya no lo son. Sería el caso de los «talleres de reparación de motores». «Es posible que cumplan con estos requisitos, se está estudiando», han explicado.

Salvar este trámite y que tanto la revitalización de la zona portuaria como la construcción en un futuro del hotel no tenga que someterse a las directrices aplicables por Medio Ambiente puede ser primordial en una operación que la semana pasada entró en barrena. En función de las materias contaminantes encontradas el nivel de exigencia es más o menos elevado. Desde tener que excavar varios metros, hasta verse obligada a construir una solera de hormigón y trasladar las sustancias nocivas a un vertedero. Para posteriormente edificar debería disponer de un certificado de calidad del suelo que asevere el correcto estado. Los requisitos se elevan en función del uso que vaya a tener la parcela en un futuro.

A finales del año pasado el consejo de administración de la sociedad pública del Puerto Deportivo, formada al 67% por el Ayuntamiento, adjudicó la regeneración del lugar. Entonces se anunció que las obras comenzarían el 7 de enero. En ese documento no estaba recogido el proyecto de hotel, aunque las licitadoras en sus proyectos hablaban de alojamientos hosteleros y zonas de hotel.

La sociedad se marchará el 31 de diciembre y, a partir de entonces, será Puerto Deportivo el Abra quien se hará cargo de las instalaciones. Los técnicos elaboran un «informe» que será remitido al Consejo de Administración, órgano que en última instancia es el «competente para aceptar o no dicha renuncia».

