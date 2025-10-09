El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Escuela de Música de Sopela lanza un nuevo programa para mayores de 60 años

El centro amplía su oferta para impulsar el envejecimiento activo a través del arte

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:05

La Escuela de Música de Sopela inicia el curso 2025-2026 con una propuesta renovada. Además de su oferta para niños, jóvenes y adultos, este año incorpora una iniciativa innovadora destinada a las personas mayores. Con este nuevo programa, el centro busca promover los beneficios que el arte puede aportar a la salud mental, emocional y física de este colectivo, a través de actividades diseñadas para mejorar su bienestar integral.

El programa 60+ Musikarekin gozatuz, enfocado en los mayores de 60 años, incluirá actividades lúdicas y participativas en un ambiente activo y dinámico. Las sesiones se organizarán en dos grupos, uno por la mañana (miércoles, de 12.00 a 13.00) y otro por la tarde (miércoles, de 19.30 a 20.30) para adaptarse al horario de los participantes.

Los cursos habituales están organizados en cuatro niveles –contacto o iniciación, lenguaje musical, afianzamiento de especialidad y perfeccionamiento–, lo que permite a los estudiantes avanzar de forma gradual según sus habilidades y conocimientos. Los menores a partir de los 8 años podrán elegir entre una amplia variedad de instrumentos, desde el violín, el saxo o el chelo, hasta la guitarra eléctrica, el bajo o la batería. También se incluyen otros menos convencionales como el txistu, la trikitixa, el pandero o el silbote, así como la música vocal y el canto clásico o moderno.

El plazo de inscripción ya está abierto, y los interesados pueden apuntarse hasta enero a través de la web oficial de la escuela o de manera presencial en la Casa de la Cultura del municipio.

