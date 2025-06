La Ertzaintza pide extremar la precaución ante los robos en verano

En lo que va de año la comisaría de la Ertzaintza de Getxo ha recibido 14 denuncias por hurtos y robos con violencia e intimidación ... a personas mayores de 65 años. Todos ellos se cometieron en la vía pública. De cara a la llegada del tiempo estival, la policía recomienda extremar la «precaución», porque es durante los «meses de verano» cuando más robos de estas características se producen. «Hay que tener especial cuidado en época de buen tiempo porque al llevar puestas menos prendas de vestir nuestras cosas de valor son más visibles», insisten.

Recuerdan que «no se debe confiar de las personas desconocidas» y «procurar no tener contacto con ellas». «Si no hay más remedio, es importante mantener una distancia de seguridad por lo menos de 1,5 metros para que no se acerquen físicamente», añaden desde la Policía vasca. «De esta forma podemos reaccionar antes que esa persona desconocida se abalance sobre nosotros. Al mantener esa distancia de seguridad, evitamos que puedan acceder a nuestras pertenencias como pendientes, colgantes, anillos, relojes...», argumentan desde la comisaría getxotarra. Es la mejor forma, según insisten, de cara a poder evitar «el famoso método del abrazo solidario o cariñoso».

En este sentido, los agentes insisten en que «siempre hay que procurar circular por calles transitadas y por aceras donde haya comercios abiertos para poder solicitar ayuda si lo necesitamos». Dan más recomendaciones. «Cuando vayamos por la calle camino de nuestro domicilio, siempre llevar las llaves del portal en la mano, porque la operación de abrir y entrar en el portal hay que hacerla lo más rápido posible para evitar sustos», advierten.

La Ertzaintza imparte charlas a centros de mayores que lo solicitan. Les dan consejos de prevención sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones. La Policía Local de Getxo dará consejos similares en los locales de Urte Alaiak de Andra Mari el 25 de junio y en el Ibar Nagusien Etxea de Romo el próximo 3 de julio.