La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo

La Ertzaintza da por «acreditado» que los autores del derribo de un palacete protegido en Getxo cometieron un presunto «delito contra el patrimonio histórico» y ... extiende la investigación a la forma de proceder del Ayuntamiento. Según se recoge en el prolijo atestado policial al que ha tenido acceso EL CORREO y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad existen «indicios» de que «autoridades o funcionarios públicos» informaron «favorablemente» sobre el derribo y «resolvieron o votaron a favor de la concesión de estos proyectos a sabiendas de su injusticia».

Los delitos de prevaricación tipificados en los artículos 322 y 404 del Código Penal conllevan una pena de prisión de entre seis meses y dos años, o la multa de doce a veinticuatro meses, así como la inhabilitación para empleo o cargo público, en el caso de los políticos, de entre nueve a quince años.

La jueza ha llamado a declarar el próximo enero a cuatro personas en calidad de investigados, como adelantó este periódico hace unos días. Son profesionales de las empresas que estuvieron implicadas en el derribo de agosto de 2024. El caso generó un profundo malestar ciudadano y político, porque además de tratarse de un edificio protegido por el Ayuntamiento, salpicó a dos concejales del PNV, que forman parte de la cooperativa responsable de la actuación urbanística que iba a suponer la construcción de 12 pisos de lujo. La promoción continúa paralizada.

La Ertzaintza, en su informe de casi 200 páginas, reconstruye los hechos y pone el foco en que el «único arquitecto experto en patrimonio» dejó de estar al frente del expediente. Había puesto reparos al proyecto. Los permisos fueron después tramitados por una técnico municipal que no tuvo en cuenta en sus exigencias que se estaba ante un «Bien de Interés Cultural». Los agentes aseguran la existencia de «contactos previos» entre los servicios municipales y la cooperativa antes de que presentasen la solicitud de licencia.

La Policía insiste en que no se podía tirar «ninguna de las cuatro fachadas ni la cubierta», como finalmente sucedió. «La única actuación permitida era la retirada de los dos miradores de la fachada sur». La Ertzaintza también revela en su atestado que la empresa presentó un proyecto de «rehabilitación» y luego comenzó una «reconstrucción». De haber presentado sus intenciones inicialmente «los plazos se hubieran alargado al tener que modificar la documentación técnica presentada» y habría «coincidido con la paralización de licencias del nuevo PGOU», apuntan los agentes. La promoción no hubiera podido materializarse así tampoco en el futuro, porque con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, que se ratificó la semana pasada, se extrema aún más la protección sobre edificios como el palacete y no se podrán derribar ni siquiera parcialmente.

El atestado de la Ertzaintza recoge que en mayo de 2020 una primera empresa, Eslora, presentó una solicitud de licencia de obra para la rehabilitación del palacete y para construir otro edificio al lado. El proyecto básico lo realizó Foraster Arquitectos y la tramitación recayó en el único técnico municipal con conocimientos sobre patrimonio. El municipio cuenta con más de 400 edificios protegidos.

Un año después, siempre según lo expuesto por la Policía autonómica, el Ayuntamiento requiere información al promotor por modificaciones en el «proyecto básico». Pasa el tiempo y Eslora no contesta. El expediente debía haber caducado, pero en «mayo de 2022» el Consistorio contacta con la empresa, le dice que no ha admitido sus alegaciones y pide la documentación que falta. La promotora solicitó el archivo porque «no es viable económicamente». En junio se cerró el expediente urbanístico.

Un mes después entró en juego Biurban, una gestora de cooperativas que requirió una licencia y remitió el «mismo proyecto, memoria y presupuesto» presentado dos años antes por Eslora. Daba respuesta a los «requerimientos» del Ayuntamiento al anterior promotor, algo que llama la atención de la Ertzaintza. Esto significa que «necesariamente» hubo contactos entre «Biurban, Foraster Arquitectos y los servicios municipales implicados».

Cambio de arquitecto

Para los agentes cobra relevancia que solo transcurrieran «tres días» entre el desistimiento de la primera empresa y la «compra del terreno por parte de la segunda», así como lo «ajustado» de otros plazos como la presentación de la solicitud de licencia. Las empresas podían haber optado por un «cambio de titularidad» que hubiera simplificado la tramitación, recuerda el atestado. No se hizo. Y se registró «un cambio de criterio» en el Ayuntamiento que sorprende a los agentes.

En lugar del arquitecto experto en patrimonio se hizo cargo su compañera responsable de planeamiento y gestión. La técnico no vio «inconveniente en informar a favor del permiso» y «no hace mención en ningún momento al valor patrimonial del edificio» ni a que el «PGOUle otorga la categoría de protección Custodia Municipal».

A los agentes les llama la atención que el 19 de septiembre de 2022 se presentase una solicitud de derribo de edificaciones anexas con un proyecto que «no estaba debidamente visado por el Colegio Profesional», pero al «día siguiente» la arquitecta da el visto bueno. Una semana después se presentó correctamente. El 30 de septiembre el pleno aprobó de forma inicial el PGOU. La técnico dio dos meses para el proyecto de ejecución y uno para el acta de replanteo, un documento sin el que no podría haber arrancado la obra.

El derribo se inició en febrero

En enero de 2024 la cooperativa creada, Ereaga Atalaya, dice que hay un «problema estructural que obliga a derribar totalmente el interior» y a llevar a cabo una reconstrucción. En base al atestado policial, en junio, una segunda arquitecta municipal 'detiene' el expediente y pide correcciones al proyecto de ejecución por «variaciones en la distribución». Tampoco deja constancia de la protección.

La Ertzaintza afirma en base a las «actas de obra» que el delito comenzó a fraguarse en «febrero». En marzo, la cooperativa solicitó la autorización del inicio de obra y el acta de replanteo. Para «junio» ya se había derribado de forma parcial la fachada este.

El 2 de agosto la Policía Local confirmó la demolición completa del edificio tras las quejas de los vecinos. Tres días después la cooperativa informó al Ayuntamiento de un «derribo de urgencia» por la imposibilidad de actuar al ser verano. Los agentes consideran que hay «indicios de criminalidad derivados de la ejecución de una actividad clandestina», lo que ha provocado la destrucción de un «Bien de Interés Cultural» y un ahorro para la cooperativa de 732.506 euros.