Una vecina observa el solar donde se ubicaba el palacete derribado en Algorta. maika salguero

La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo

En la investigación de 200 folios enviada al juez, la Policía corrobora la presunta implicación de «autoridades o funcionarios» municipales

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:10

La Ertzaintza da por «acreditado» que los autores del derribo de un palacete protegido en Getxo cometieron un presunto «delito contra el patrimonio histórico» y ... extiende la investigación a la forma de proceder del Ayuntamiento. Según se recoge en el prolijo atestado policial al que ha tenido acceso EL CORREO y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad existen «indicios» de que «autoridades o funcionarios públicos» informaron «favorablemente» sobre el derribo y «resolvieron o votaron a favor de la concesión de estos proyectos a sabiendas de su injusticia».

