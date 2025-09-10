Erandio retoma la redacción de su plan urbanístico tras siete años paralizado

Después de siete años pendiente, Erandio por fin retoma la redacción de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo hace tras décadas de estar ... regulado por las Normas Subsidiarias aprobadas en 1993, muy lejos ya de la realidad social, económica y territorial actual. El nuevo impulso llega con la firma de un contrato con la UTE Erandio Garatuz, adjudicataria del proceso.

El municipio encara así una tarea que, legalmente, ya debería haberse cumplido. La Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco estableció en 2006 la obligación de adaptar los planes urbanísticos antes de septiembre de 2021, lo que significa que en la actualidad el plazo está ampliamente superado. Aunque la localidad lo intentó en pasadas ocasiones, ninguna ha prosperado.

En 2014 se inició un primer proceso que llegó a elaborar un documento de avance, pero se paralizó en julio de 2018 sin que el pleno llegara a aprobar criterios ni objetivos. Finalmente, el año pasado se terminó por mutuo acuerdo el contrato con la anterior empresa redactora, más de una década después de su adjudicación.

Ahora, con la nueva compañía, el Consistorio pretende recuperar el tiempo perdido. El objetivo es dotarse de un planeamiento actualizado que ordene de forma integral los 17,5 kilómetros cuadrados del territorio, donde residen cerca de 25.000 personas. «Erandio afronta su mayor transformación para cambiar su aspecto desordenado fruto de su pasado industrial», subraya la alcaldesa Aitziber Oliban. Se abordarán los usos de suelo, infraestructura, comercio, viviendas, equipamientos, zonas verdes y otros espacios de la localidad. Además, se tendrá en cuenta que «se dispone de un avance que puede servir de material de arranque y apoyo de los trabajos preliminares», según indican los pliegos.

Aportaciones vecinales

Uno de los pilares será la participación ciudadana. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa que busca implicar de forma activa a vecinos y agentes sociales en todas las etapas, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva. La estrategia incluye sesiones informativas, talleres en los barrios de Altzaga, Astrabudua y Erandiogoikoa, cuestionarios, reuniones sectoriales y atención presencial.

El Gobierno local subraya su compromiso con una planificación «democrática, inclusiva y transparente, en la que tengan voz también colectivos habitualmente menos representados». La idea es que todas las fases del PGOU —avance, aprobación inicial y aval provisional— «estén abiertas a la ciudadanía».

Además, se ha habilitado la página web www.erandioplanorokorra.eus para consultar documentos, enviar propuestas e inscribirse en las actividades previstas, que se reforzarán con contenido en las redes sociales y encuestas digitales a empresas locales.