El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El municipio ha estado décadas bajo el paraguas de las Normas Subsidiarias. E. C.

Erandio retoma la redacción de su plan urbanístico tras siete años paralizado

El Ayuntamiento diseña el futuro PGOU, después del intento fallido iniciado en 2014, y pone en marcha un programa de participación ciudadana

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:30

Después de siete años pendiente, Erandio por fin retoma la redacción de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo hace tras décadas de estar ... regulado por las Normas Subsidiarias aprobadas en 1993, muy lejos ya de la realidad social, económica y territorial actual. El nuevo impulso llega con la firma de un contrato con la UTE Erandio Garatuz, adjudicataria del proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  8. 8

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  9. 9

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  10. 10

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Erandio retoma la redacción de su plan urbanístico tras siete años paralizado

Erandio retoma la redacción de su plan urbanístico tras siete años paralizado